頭汴坑溪魚群暴斃 中市專案稽查

台中市大里區立仁橋下游、農田水利署台中管理處水閘門前的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，魚屍經曝曬發出惡臭，市議員江和樹發起陳情抗議。環保局表示，昨天在太平鵬儀路查獲一家豆腐工廠違規將廢水直接排入溪中，影響水中溶氧，已依違反水汙染防治法開罰，不過排放地距發現魚屍處達3公里，尚不能證明和死魚有關，將啟動對電鍍業者專案稽查。

江和樹說，當地魚群經常在假日後大量暴斃，一月時曾採檢魚屍有氰化物，但至今找不到汙染源。環保局屢屢歸因於天候、布袋蓮生長，導致水中溶氧不足，無法令人信服。江和樹呼籲環保局應繼續追查出真正的違法排放汙染源，不要「黑狗吃肉，白狗挨打」。

參與陳抗的民眾黨立院黨團副主任陳思宇說，此事非僅止於魚群死亡，而是關係夏田地區120公頃農田灌溉用水，應積極追查汙染源，並提高河川水質檢測頻率。

環保局副局長商文麟說，發現死魚後，立即請河川主管機關清理，但效率上還待提升。第三河川分署副分署長劉敏梧、黃國朋說，他們兩單位一起負責清運，但量實在太大，3天已清運了超過3萬公噸，都是運至焚化爐焚化。

農田水利署台中管理處大里站長黃國朋說，管理處幾年前開始在此設閘門，引水灌溉大里區夏田的120公頃農田，原本水質檢驗都還正常，但在市議員江和樹要求下，針對魚屍檢驗，竟查出含有氰化物，讓他們提高警覺。而且，頭汴坑溪好幾個引水點，經常出現大量魚群死亡，而且過年時不會，過完年就經常發生，很令人憂心和困擾。

環保局發表聲明，強調會針對列管電鍍業者啟動專案稽查，並在立仁橋上游3公里內架籠養魚監控水質，並率全國之先設立氰化物監控儀器。

商文麟說，環保局在頭汴坑溪上游列管了91家電鍍業，近4年稽查806次，查獲81件違規，已裁罰3千多萬元，已啟動專案稽查，並注意有沒有未列管到的地下工廠，最高可處2千萬元罰鍰，並勒令停工。