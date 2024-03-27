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福興溫泉區首家會館動土 投縣府盼更多業者開工

中央社／ 南投縣27日電

南投縣埔里福興溫泉區首家溫泉會館今天動土，南投縣長許淑華出席表示，福興溫泉區是縣府重點開發計畫，全力給予輔導及協助，很高興見到首家溫泉會館動土，盼更多業者開工。

福興溫泉區首家溫泉會館今天動土，將在1300坪基地打造6棟Villa及1棟2層樓會館，預計2025年底至2026年中完工並試營運，許淑華出席典禮，盼發揮正面鼓勵效果吸引更多業者開工興建，為埔里帶來更繁榮發展、增加在地就業機會。

許淑華致詞表示，埔里福興溫泉區是縣府重點開發計畫之一，也是全國首個以溫泉產業命名的園區，縣府在行政資源上全力輔導並協助，盼業者在此大展鴻圖，今天很高興見到業者首期工程動土，也希望其他溫泉業者加快進度，未來串聯周邊景點打造整體觀光效益。

開發業者表示，首期投資新台幣3億元至4億元，明年完成結構體及景觀設施，之後委託經營，首期完工後，第2期投入5億元至6億元再建1棟溫泉飯店，希望福興溫泉區整體開發後與眾多業者發揮群聚效應，帶動更繁榮發展、打造最好的溫泉、提供最精緻服務與美食。

仁愛鄉廬山溫泉區曾聞名全台，但2008年颱風辛樂克、2009年颱風莫拉克陸續重創，加上經濟部地質調查及礦業管理中心發現廬山北坡母安山有地滑風險，若雨量超過一定程度恐造成大規模山崩，遭政府劃定為保護區及公告廢止廬山溫泉區，為安置廬山溫泉區業者，南投縣政府在埔里鎮打造福興農場旅館區。

埔里 溫泉

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