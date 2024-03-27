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影／頭汴坑溪魚群暴斃 中市環局查獲豆腐渣廢水

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區位在立仁橋上游的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，魚屍經過曝曬發出強烈惡臭，市議員江和樹下午發起大規模陳情抗議。記者黃寅／攝影
台中市大里區位在立仁橋上游的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，魚屍經過曝曬發出強烈惡臭，市議員江和樹下午發起大規模陳情抗議。記者黃寅／攝影

台中市大里區頭汴坑溪25日出現大量魚群暴斃，發出強烈惡臭，民眾黨台中市議員江和樹下午發起陳抗，藍綠民代也派員參加。環保局上午查獲一家豆腐工廠違法排放廢水，但江和樹呼籲，環保局應繼續追查出可能在大里工業區的違法排放，不要「黑狗吃肉，白狗挨打」。

死魚大批聚集在農田水利署台中管理處的水閘門前，管理處大里站長黃國朋說，管理處幾年前在此設閘門引水灌溉大里區夏田的120公頃農田，幾常主動檢測水質，但經常發生大量魚群死亡，而且過年期間就不會，過完年就經常發生，讓他很憂心。

黃國朋說，原本水質檢驗都還正常，但江和樹要求針對魚屍檢驗竟查出含有氰化物，讓管理處提高警覺，且頭汴坑溪好幾引水點，就常出現大量魚群死亡。

江和樹說，當地出現魚群大量暴斃已有多次，時間多在假日過後，1月時曾採檢魚屍有氰化物，但至今找不到汙染源，環保局卻屢屢歸因於天候和水中溶氧不足，無法令人信服。立法院民眾黨團副主任陳思宇說，此事已非僅止於魚群死亡，而是關係夏田地區120公頃農田灌溉用水，應積極追查汙染源並提高河川水質檢測頻率。

住在發現死魚處附近的的社區民眾，今都直呼「實在太臭了」，連魚已載走了都還這麼臭，還有人說，有些魚因就地掩埋才會這麼臭。

環保局副局長商文麟說，發現死魚後有立即請河川主管機關清理，但效率上還待提升。第三河川分署副分署長劉敏梧、黃國朋說，兩單位一起負責清運，但量實在太大，3天已清運超過3萬公噸，但都是運至焚化爐焚化，並未就地掩埋，至於會這麼臭是因為有些魚已在當地腐化。

商文麟說，從此河段往上游，環保局列管了91家電鍍業，2020年至今稽查806次，查獲81件違規，已裁罰3000多萬元，此次也啟動專案稽查，並注意有沒有未列管到的地下工廠，1周內針對立仁橋上游各水系工廠，展開地毯式稽查，可處最高2000萬元罰鍰，並得勒令停工。另也評估在立仁橋上游3公里內架籠養魚監控水質，並率全國之先設立氰化物監控儀器。

環保局說，今日查獲的豆腐製造工廠因作業未妥善處理廢水，導致高濃度豆渣廢水排出汙染頭汴坑溪水，導致頭汴坑溪溶氧不足情形更加惡化，已依違反水汙染防治法第30條告發，可處業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

台中市大里區位在立仁橋上游的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，農田水利署台中管理處雇工消理布袋蓮。記者黃寅／攝影
台中市大里區位在立仁橋上游的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，農田水利署台中管理處雇工消理布袋蓮。記者黃寅／攝影
死魚大批聚集在農田水利署台中管理處的水閘門前，管理處憂心水質影響灌溉。記者黃寅／攝影
死魚大批聚集在農田水利署台中管理處的水閘門前，管理處憂心水質影響灌溉。記者黃寅／攝影
台中市議員江和樹懷疑魚會死和大里工業區有廠商趁假日偷排廢水有關。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹懷疑魚會死和大里工業區有廠商趁假日偷排廢水有關。圖／江和樹提供

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