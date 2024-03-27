影／頭汴坑溪魚群暴斃 中市環局查獲豆腐渣廢水

台中市大里區頭汴坑溪25日出現大量魚群暴斃，發出強烈惡臭，民眾黨台中市議員江和樹下午發起陳抗，藍綠民代也派員參加。環保局上午查獲一家豆腐工廠違法排放廢水，但江和樹呼籲，環保局應繼續追查出可能在大里工業區的違法排放，不要「黑狗吃肉，白狗挨打」。

死魚大批聚集在農田水利署台中管理處的水閘門前，管理處大里站長黃國朋說，管理處幾年前在此設閘門引水灌溉大里區夏田的120公頃農田，幾常主動檢測水質，但經常發生大量魚群死亡，而且過年期間就不會，過完年就經常發生，讓他很憂心。

黃國朋說，原本水質檢驗都還正常，但江和樹要求針對魚屍檢驗竟查出含有氰化物，讓管理處提高警覺，且頭汴坑溪好幾引水點，就常出現大量魚群死亡。

江和樹說，當地出現魚群大量暴斃已有多次，時間多在假日過後，1月時曾採檢魚屍有氰化物，但至今找不到汙染源，環保局卻屢屢歸因於天候和水中溶氧不足，無法令人信服。立法院民眾黨團副主任陳思宇說，此事已非僅止於魚群死亡，而是關係夏田地區120公頃農田灌溉用水，應積極追查汙染源並提高河川水質檢測頻率。

住在發現死魚處附近的的社區民眾，今都直呼「實在太臭了」，連魚已載走了都還這麼臭，還有人說，有些魚因就地掩埋才會這麼臭。

環保局副局長商文麟說，發現死魚後有立即請河川主管機關清理，但效率上還待提升。第三河川分署副分署長劉敏梧、黃國朋說，兩單位一起負責清運，但量實在太大，3天已清運超過3萬公噸，但都是運至焚化爐焚化，並未就地掩埋，至於會這麼臭是因為有些魚已在當地腐化。

商文麟說，從此河段往上游，環保局列管了91家電鍍業，2020年至今稽查806次，查獲81件違規，已裁罰3000多萬元，此次也啟動專案稽查，並注意有沒有未列管到的地下工廠，1周內針對立仁橋上游各水系工廠，展開地毯式稽查，可處最高2000萬元罰鍰，並得勒令停工。另也評估在立仁橋上游3公里內架籠養魚監控水質，並率全國之先設立氰化物監控儀器。