台中市府眼光獨到 投資「周處除三害」、「返校」分潤700萬元

電影「周處除三害」在中國大陸上映，票房淡季創造近25億新台幣的票房。令人意想不到的是，台中市政府也是投資方之一，分潤250萬元；另一步「現象級爆款劇」是2019年上映的「返校」，分潤450萬元，已回收並入影視基金會專戶。

周處除三害入圍第60屆金馬獎7大獎項，該片在台中多個地點拍攝，劇組所挑選的拍攝地「精明商圈」和「綠川」都是在地知名地標，兼具歷史情懷與當代色彩的景點都在電影中成主要場景，影片在兩岸大賣，片中景點也成為打卡熱區。

新聞局指出，台中近年大力推廣影視產業，除打造友善拍片環境外，更提供優質作品補助、協拍服務，周處除三害獲補助，影片爆紅，為市府增加收入，吸引更多的國旅人潮。

監製李烈說，在台中拍攝除了市府單位、台中市影視發展基金會支援外，也感受到在地民眾的人情味，在台中精明商圈」拍攝時，居民的熱情協助與支持，讓她印象深刻。

另綠川書屋橋周邊拍攝夜戲時，都市水景的淋漓波光、昏黃夜色與周邊環境氛圍的完美接合，烘托出令人難以忘懷的影像魅力。

電影中男主角阮經天表示，回到家鄉台中，電影中關鍵場景，不只在綠川有激烈的追逐打鬥戲，遇見飾演髮廊老闆娘的王淨，兩人相遇的「小美髮廊」就在台中「精明商圈」。

新聞局指出，市府的補助包括新聞局每年編列的「拍片取景補助」及「推動影視發展經費補助」預算，還提供住宿優惠；台中市影視發展基金會自20 18年起，訂定獎勵電影事業施行計畫，補助國內優秀電影製作案，鼓勵影視人才創作。另設有「協拍組」協助劇組拍攝上的大小事，包括申請場地或協調等各類事務。