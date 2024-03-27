南投荔枝龍眼大減產 農業部公告今天起納天然災害救助
今年2月氣候異常，導致南投縣各地荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，收成量大減，地方民代3月初會同農糧署到草屯、中寮、水里等產地勘災後，昨天獲得農業部正式作出天然災害現金救助公告，今天起將荔枝及龍眼納入高溫農業天然災害現金救助，黑葉荔枝、龍眼每公頃救助金6萬2千元；糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝（除玉荷包外），每公頃救助10萬元。
立委馬文君表示，接到南投農友反映去年冬天氣溫偏高，加上乾旱少雨，不利花芽分化，造成龍眼樹的開花率極低，不只蜂農不來採蜜，月初立即派團隊會同農糧署到草屯、中寮、水里等農作產地勘災，農民期盼清明節期間能多下一些雨，不然眼看今年收成情形也很不樂觀。
南投農業處表示，南投縣龍眼及荔枝栽種面積各約1300公頃，龍眼以中寮鄉700多公頃最多，其次是南投市、名間鄉，荔枝產地以南投市、草屯鎮為主，今年2月氣候異常，多達10餘天高溫逾20度，導致荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，開花率僅2、3成，預估收成量大減外，缺少蜜蜂前來授粉下，也將造成蜂蜜產量將腰斬。
農業處指出，南投縣為荔枝及龍眼天然公告災害現金救助地區，救助項目損害率達20％以上者，黑葉荔枝、龍眼救助額度為每公頃為6萬2000元；糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝（玉荷包荔枝除外）為每公頃10萬元，長期作物以該年救助以1次為限，即日起至4月8日受災農友攜帶相關文件向當地公所提出申請，假日照常受理，請符合資格者攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請，逾期不予受理。
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