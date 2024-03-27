邱建富不再戰民進黨彰化縣黨部主委 楊富鈞同額機會大

民進黨預定4月啟動地方黨部主委選舉登記，屬綠色友誼連線的彰化縣黨部現任主委楊富鈞，積極尋求連任。地方傳聞屬正國會的前任主委邱建富可能回鍋再選，但邱建富今天表示「做過就好，我不會再選。」正國會及其他派系也都傾向不推人選，下屆民進黨彰化縣黨部主委改選，楊富鈞很可能同額選舉。

民進黨地方黨部主委一任兩年，得連選一任，初步決定今年4月10日辦理改選登記，5月26日投票。

如果民進黨彰化縣黨部下屆主委同額選舉將「風平浪靜」，那麼在兩年前的改選，則是「驚濤駭浪」，當時，屬綠色友誼連線的楊富鈞獲新潮流系支持，對上正國會推出的許書維，雙方競爭激烈，砍得見骨見肉，甚至在開票時，呈現拉鋸，最後開票結果，楊富鈞得票2584票，許書維獲2518票，楊富鈞以66票之差勝出。

民進黨彰化縣黨部下屆主委改選，目前已知現任主委楊富鈞決定爭取連任，至新潮流系向來不會推出人選，預期仍會支持楊富鈞，至於本屆與楊富鈞激烈對壘的正國會，是否下屆會再推出人選，引起地方政壇關注。

屬正國會的彰化市前市長、前任縣黨部主委邱建富，在地方各場合仍十分活躍，據傳有意回鍋參選縣黨部主委。但據了解，在地方有力人士勸說後，已打消再戰念頭。邱建富今天也說：「做過就好，不會再選」。正國會內部人員也透露，楊富鈞派系色彩淡薄，基於地方及黨內和諧，正國會傾向不推出人選。

楊富鈞表示，他無法預期是否還有角逐主委的其他人選，但他自信在主委任內，絕對沒有派系考量，也在全黨團結支持下，成功幫助民進黨打贏這次總統選舉，及守住三區立委席次。目前彰化縣是由國民黨執政，下屆縣長選舉屬於艱困選區，縣黨部主委責任重大，希望再獲黨員同志支持，連任主委，大家一起打拚，幫民進黨把彰化縣贏回來。