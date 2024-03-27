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台中市非預期懷孕基地啟用 支援年輕媽媽

中央社／ 台中27日電

台中市非預期懷孕新創基地今天啟用，副市長賴淑惠致詞表示，感謝公私協力支持，讓沒有在身心靈準備下懷孕的年輕女孩，給予鼓勵及支援，提供有歸屬感的地方照顧自己及小孩

為了讓非預期懷孕的女性，能有平台尋求協助，中國醫藥大學附設醫院、由鉅建設─林增連慈善基金會與台中市社會局攜手，在北區台中女兒館設立「Young媽咪─非預期懷孕女性新創基地」，提供非預期懷孕女性支援及照顧。

中國醫大附醫結合由鉅建設─林增連慈善基金會，翻修活化台中女兒館原有空間，進行整體視覺設計、空間裝修及捐助設施，並獲得六甲村實業暨六甲村育兒精品企業響應，捐贈婦嬰用品。

賴淑惠、中國醫大附醫院長周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、中市社會局長廖靜芝及國民黨台中市議員陳政顯等都出席啟用典禮，賴淑惠並代表中市府致贈感謝狀給協力單位。

賴淑惠指出，非預期懷孕對人生衝擊很大，包括就學及就業等，現在有人給予鼓勵及支持，提供有歸屬感的地方，光靠政府力量還不足，感謝民間單位一起合作，讓媽咪可以好好照顧自己及小孩。

周德陽說，協助設立非預期懷孕新創基地，讓非預期懷孕女性能尋求協助，中國醫大附醫也將以專業醫療知識提供服務，提供全台首創的青少女懷孕就診友善門診，透過衛教宣導、個案管理的關懷服務及就醫友善門診，為女性健康及平權盡一份心力。

林嘉琪也說，身為一名母親，很榮幸參與非預期懷孕新創基地的啟用，關懷非預期懷孕的女性族群，希望所有需要幫助的女性，都能在此找到方法及力量。

台中市 小孩 懷孕

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