力拚全中運！新社高中自行車隊大雪山集訓 男高一過彎摔出

台中市新社高中自由車隊昨到大雪山進行集訓，力拚全中運好成績，訓練過程中一名男高一生疑判斷轉彎幅度失誤，當場外拋到路旁果園。新社高中今表示，所幸學生僅右膝蓋輕微擦傷，車架受損，學生對於受傷造成訓練中斷相當懊惱，校方將在最短時間協助他重返賽道，請大家為學生加油與支持。

新社高中表示，昨日下午學校自由車隊在大雪山進行例行性道路訓練，下坡途中約8K處，因學生判斷轉彎幅度失誤，造成騎乘過程外拋到路旁果園，緊隨在後教練車見狀立即停車，全體學生也停車協助。

所幸該生僅右膝蓋輕微擦傷，車架受損，並由教練載回學校，立即通知家長，返回宿舍休息，進行基本擦傷醫護處理。

新社高中指出，期間教練與同學持續觀察該生有無任何異狀，以防有任何不舒服狀況發生，但該生表示一切正常，並未就醫，今天也正常上課與接受訓練。學校已依相關規定完成校安通報，持續加強學生訓練安全提醒。

新社高中進一步解釋，因自由車隊訓練路線多有重複，基於安全提醒的義務，學生、教練將相關影片上傳到學生與教練群組，轉知該路段障礙狀況，提醒自由車界隊友注意該路段。