台中魚群暴斃民眾下午要集結陳抗 環局上午先查獲食品廠偷排

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聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區位在十九甲派出所前的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃。圖／江和樹提供
台中市大里區位在十九甲派出所前的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃。圖／江和樹提供

台中市大里區位在十九甲派出所前的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，市議員江和樹下午發起大規模陳情抗議，引起地方注意。環保局長陳宏益這兩天親自帶隊稽查，上午在出現死魚處的上游2、3公里處發現有一家食品工廠直接排放未經處理的工業廢水，目前正進廠進一步了解。

據現場稽查人員說，他們在頭汴坑溪發現有豆渣類的廢水排放，因附近有數家食品工廠，於是溯源逐一釐清，約在近午時查獲排放工廠，並進廠了解所排放的是哪一類廢水，以判定違法情節。

稽查人員說，初步從廢水裡的豆渣內含物看，原本還有利於魚類食用，但若是濃度過高，即有可能影響水中的溶氧量，並影響水中生態，因此不排除和此次魚類大批暴斃有關。

大里區位在十九甲派出所前的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，江和樹懷疑是上游的工業區有廠商偷放廢水所致。但環保局根據水質檢測等，認為這是天候、氣溫以及當地布袋蓮生長太多，導致最終溶氧量不足所致。

江和樹認為，當地出現魚群大量暴斃已有多次，時間多在假日過後，一月時曾採檢到水中含有氰化物，但至今找不到汙染源。環保局卻屢屢歸因於天候和水中溶氧不足，無法令人信服。而且死魚在水中腐化，臭氣沖天，附近的社區住戶都大呼受不了。為此，他集結數百人下午在當地陳情抗議，希望市府能重視，並加強稽查。

陳宏益這兩天不僅親自帶隊鎖定大里工業區稽查，上午也預先拜會了江和樹，並前往出現死魚的地點勘查，以進一步掌握狀況，並表示一定會積極稽查，看出汙染源。

台中市環保局長陳宏益（左二）上午拜會市議員江和樹（左一），並前往出現死魚的地點勘查。圖／江和樹提供
台中市環保局長陳宏益（左二）上午拜會市議員江和樹（左一），並前往出現死魚的地點勘查。圖／江和樹提供
台中市環保局長陳宏益（中）上午拜會市議員江和樹（右），並前往出現死魚的地點勘查。圖／江和樹提供
台中市環保局長陳宏益（中）上午拜會市議員江和樹（右），並前往出現死魚的地點勘查。圖／江和樹提供

台中市 水質 魚類

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