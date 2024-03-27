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影／台中清水大排蔓延2公里紅水 民代憂破壞高美濕地生態

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市清水大排河水今早竟變紅色，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，就怕汙染下游國際知名景點高美濕地生態，要求相關單位追查汙染源。圖／台中市議員楊典忠提供
台中市清水大排河水今早竟變紅色，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，就怕汙染下游國際知名景點高美濕地生態，要求相關單位追查汙染源。圖／台中市議員楊典忠提供

今天上午９點多，台中市清水大排河水竟變紅色，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，就怕汙染下游國際知名景點高美濕地生態，要求相關單位追查汙染源。環保局表示，上游溝渠發現有遭棄置的紅色水性漆，無發現行為人，該圳溝為農業部農田水利署台中管理處管理所轄，已通報加強管理。

楊典忠強調，上周梧棲大排油污案件、周一頭汴坑溪魚群暴斃，今天上午民眾發現清水大排河水竟然變成紅色，紅水綿延2公里，眼看下游出海口就是高美濕地，恐污染濕地生態，並通報市府環保局河川遭污染。

他認為，清水大排遭污染河水順流而下恐直接影響高美濕地，市府應及早架設AI水盒子，以免造成濕地生態不可逆的危害，對於近來台中市河川污染案件頻繁，市府應提出河川污染防治對策，提升河川水環境品質。

台中市環保局表示，稽查人員前往清水區華江南街二段附近巡查，發現清水大排的上游金裕圳有紅色廢水，經採水初步測試，水中酸鹼值、重金屬及氰化物均沒有異常。

稽查人員再往上游持續追查，在溝渠發現遭棄置紅色水性漆，現場沒有發現行為人，周遭無監視器，已與當地農民先將污染源移除。

環保局指出，該圳溝為農業部農田水利署台中管理處管理的灌溉溝渠，將函文權責單位針對所管水體加強管理，維護區域水體品質。

台中市清水大排河水今早竟變紅色，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，就怕汙染下游國際知名景點高美濕地生態，要求相關單位追查汙染源。圖／台中市議員楊典忠提供
台中市清水大排河水今早竟變紅色，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，就怕汙染下游國際知名景點高美濕地生態，要求相關單位追查汙染源。圖／台中市議員楊典忠提供
台中市清水大排河水今早竟變紅色，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，就怕汙染下游國際知名景點高美濕地生態，要求相關單位追查汙染源。圖／台中市議員楊典忠提供
台中市清水大排河水今早竟變紅色，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，就怕汙染下游國際知名景點高美濕地生態，要求相關單位追查汙染源。圖／台中市議員楊典忠提供

台中市 污水 高美濕地

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