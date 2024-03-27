兒童連假遊樂區優惠來了 「大玩台中」臉書留言抽免費門票

清明兒童連續假期4天將至，台中后里馬場、東勢林場遊樂區及麗寶樂園祭出連假優惠，搶攻親子市場。台中市觀旅局加碼在「大玩台中」臉書粉絲專頁抽獎活動，只要留言並標記兩位好友，就有機會抽到遊樂區免費門票。

清明兒童連假期間，東勢林場推出3至12歲兒童門票60元，需搭配1名大人購票陪同、12歲以上持學生證可享有160元優惠；麗寶樂園探索世界12歲以下只要199元，還有晚鳥優惠在4月4日至4月7日，下午4時後入園，原價1400元的雙人月光票只要499元；后里馬場更祭出12歲以下兒童免費入園優惠，需1位大人陪同。

觀旅局於大玩台中臉書粉絲專頁辦理抽獎活動，只要在專屬貼文底下留言「清明兒童連假最想去的台中旅遊景點」，並標記兩位好友，就有機會抽到東勢林場、麗寶樂園或后里馬場門票。

觀旅局指出，后里馬場不僅可欣賞「美洲瘋馬夢想大馬戲」，來自美洲、歐洲、非洲及中亞的頂尖特技演員，以及烏茲別克馬術表演團，帶來親子同樂、精彩絕倫的表演，還有可愛的羊駝和山羊等動物，也能體驗騎馬樂趣。