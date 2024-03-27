快訊

汪小菲正式切割大S！「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

別忘記搶票！台灣虎航全航線1000元起 上午10時開賣

寶林茶室食物中毒1死案北檢出手 檢警赴現場查扣證物

兒童連假遊樂區優惠來了 「大玩台中」臉書留言抽免費門票

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
后里馬場有可愛的羊駝和山羊等動物，也能體驗騎馬樂趣。圖／台中市觀旅局提供
后里馬場有可愛的羊駝和山羊等動物，也能體驗騎馬樂趣。圖／台中市觀旅局提供

清明兒童連續假期4天將至，台中后里馬場東勢林場遊樂區及麗寶樂園祭出連假優惠，搶攻親子市場。台中市觀旅局加碼在「大玩台中」臉書粉絲專頁抽獎活動，只要留言並標記兩位好友，就有機會抽到遊樂區免費門票。

清明兒童連假期間，東勢林場推出3至12歲兒童門票60元，需搭配1名大人購票陪同、12歲以上持學生證可享有160元優惠；麗寶樂園探索世界12歲以下只要199元，還有晚鳥優惠在4月4日至4月7日，下午4時後入園，原價1400元的雙人月光票只要499元；后里馬場更祭出12歲以下兒童免費入園優惠，需1位大人陪同。

觀旅局於大玩台中臉書粉絲專頁辦理抽獎活動，只要在專屬貼文底下留言「清明兒童連假最想去的台中旅遊景點」，並標記兩位好友，就有機會抽到東勢林場、麗寶樂園或后里馬場門票。

觀旅局指出，后里馬場不僅可欣賞「美洲瘋馬夢想大馬戲」，來自美洲、歐洲、非洲及中亞的頂尖特技演員，以及烏茲別克馬術表演團，帶來親子同樂、精彩絕倫的表演，還有可愛的羊駝和山羊等動物，也能體驗騎馬樂趣。

另外，也可到東勢林場遊樂區享受賞螢樂趣；麗寶樂園渡假區則可住飯店、玩樂園，還能逛OUTLET、吃美食，適合親子同樂。

清明兒童連假期間，東勢林場推出3至12歲兒童門票60元，需搭配1名大人購票陪同。圖／台中市觀旅局提供
清明兒童連假期間，東勢林場推出3至12歲兒童門票60元，需搭配1名大人購票陪同。圖／台中市觀旅局提供

后里馬場 東勢林場 親子 連假 麗寶樂園

延伸閱讀

清明機票下不了手？ 鎖定「航空特惠出清」 飛日本最低1萬1有找

清明連假苗栗訂房率全國第三 迎接賞桐賞螢賞花好時節

清明4天連假估將湧車潮 土城警交通疏導管制看這裡

清明連假將至！首日恐創歷史最大交通量 預估國5南下凌晨塞到下午

相關新聞

中央蓋社宅 中市將達1308戶

中央、地方社宅興建數量曾掀起政壇話題，國土署國家住宅與都市更新中心昨天在台中南屯區，動工興建「春社安居」社宅402戶，烏...

台中售19筆畸零地 盧秀燕再釋疑

台中市政府月初標售抵費地，引發內政部長林右昌隔空呼籲暫緩賣地。台中市市政會議昨天通過處分西屯區19筆108.4坪市有地，...

禽流感防疫破口？ 彰化大城爆丟棄死鴨

禽流感疫情蠢蠢欲動，芳苑鄉1處肉鴨場20日驗出H5N1亞型高病原性禽流感病毒，24日剛執行玩全場撲殺，動防所23日獲報，...

南投火金姑來了 日月潭賞螢打頭陣

賞螢季節到了，南投4大賞螢景區遊日月潭打頭陣，4月初至5月中旬螢光閃閃，隨後竹山、鹿谷與奧萬大、北港溪螢火蟲登場。賞螢玩...

線上祭祖 中彰呈現城鄉差距

下周清明節，台中市2019年推出線上祭祖網站，當年只有115人上網使用，隔年碰上疫情使用人數飆升超過3千人次，目前維持在...

連假前擴大取締 中市府酒駕零容忍：取締量能六都第一

清明連假將至，中市警方今起執行5日「防制酒後駕車」專案勤務，加強執法，提升見警率，提醒民眾勿酒後駕車；副市長鄭照新今晚也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。