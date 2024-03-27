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連假前擴大取締 中市府酒駕零容忍：取締量能六都第一

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市副市長鄭照新表示，中市警局去年查緝酒駕量能第一，今年過年取締量能也是六都第一，提醒市民切勿酒駕，台中市對酒駕零容忍。記者劉柏均／攝影
中市副市長鄭照新表示，中市警局去年查緝酒駕量能第一，今年過年取締量能也是六都第一，提醒市民切勿酒駕，台中市對酒駕零容忍。記者劉柏均／攝影

清明連假將至，中市警方今起執行5日「防制酒後駕車」專案勤務，加強執法，提升見警率，提醒民眾勿酒後駕車；副市長鄭照新今晚也到場視察，並勉勵警察同仁辛勞。鄭強調，中市警局去年查緝酒駕量能第一，非常努力，今年過年執法取締，量能也是六都第一，在清明連假前夕，希望提高見警率，提醒市民切勿酒駕，台中市對酒駕零容忍。

交通部公布去年全國酒駕死傷人數，其中台中市死傷數、年增人數皆居全國首位，遭市議員張家銨痛批，去年台中才因酒駕死傷人數暴增，遭網友諷為「酒駕之都」；中市警察局表示，去年取締酒駕違規8183件，強度六都第一。

中市警方在清明連假前，自今天至30日共連續5日，執行「防制酒後駕車」專案勤務，強化執法，副市長鄭照新今到第六警分局轄區，視察警方執勤狀況。

鄭照新表示，台中市最新調查幸福感第一，人口數也將於四月超過285萬，去年中市警方非常努力，查緝酒駕量能全國第一，光取締超越8千件，且盡力宣導防酒駕觀念，今年過年期間，又啟動長達三週大執法取締，量能也達六都第一，有4百多件，警察同仁非常辛勞，為城市安全努力。

鄭照新也提到，今年與去年同期比，台中市酒駕死亡人數已減低百分之八，有相當成效，適逢連假前夕，希望透過勤務提高見警率，提醒市民切勿酒駕，台中市對酒駕零容忍，保障市民家人的生命安全。

中市警局長李文章說，警政署、警局在一個月內，共辦有10次酒駕勤務取締，整個勤務規劃15個分局同步執行，共約260名警力，希望市民朋友遵守法律規定，喝酒不開車，保障自己、其他市民家人平安。

中市警方表示，全國酒駕死傷人數，在2023年有整體增加趨勢，縣市部分有8個縣市增加。其中，台中在去年因酒駕死亡共有34人，較2022年同期37人，減少3人、減少了8.1%；在強力執法取締下，酒駕導致嚴重交通事故死亡案件實有降低。

清明連假將至，中市警方今起執行5日「防制酒後駕車」專案勤務，加強執法，提升見警率，提醒民眾勿酒後駕車。記者劉柏均／攝影
清明連假將至，中市警方今起執行5日「防制酒後駕車」專案勤務，加強執法，提升見警率，提醒民眾勿酒後駕車。記者劉柏均／攝影
清明連假將至，中市警方今起執行5日「防制酒後駕車」專案勤務，加強執法，提升見警率，提醒民眾勿酒後駕車。記者劉柏均／攝影
清明連假將至，中市警方今起執行5日「防制酒後駕車」專案勤務，加強執法，提升見警率，提醒民眾勿酒後駕車。記者劉柏均／攝影

台中市 鄭照新 酒駕

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