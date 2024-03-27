線上祭祖 中彰呈現城鄉差距

下周清明節，台中市2019年推出線上祭祖網站，當年只有115人上網使用，隔年碰上疫情使用人數飆升超過3千人次，目前維持在每年2千多人次；彰化市公所線上祭祀服務2020年啟用至今，只有28人申請線上服務，員林市公所2019年服務至今，也只有36人使用。線上追思呈現城鄉差距。

台中市2019年啟動線上祭祖服務，只要登入帳號或往生者名字，公立納骨塔、公墓等處，就可線上追思祭祀。台中市民政局長吳世瑋說，剛推出2019年只有115人使用，但隔年碰上疫情上升到3231人次，2021年下滑到1644人，前年回升到2007人、去年2482人。台中市生管處表示，殯葬系統平台全年維護經費149.5萬元。

彰化市公所推出線上祭祖，可透過電腦上追思網站，可直接表達心意，不過開辦服務迄今，4年來只有28人次申請使用。

彰化殯儀館表示，線上祭祀需要先申請，獲得帳號、密碼後登入，會顯現先人的神主牌，可自備祭品，或幫親人編輯照片與生平介紹；鄉親不習慣線上祭祖，評估調整登入方式，若改成直接輸入往生者名字，即可找到塔位祭拜，可提高使用率，將評估修正。

彰化縣民政處統計，除彰化市，永靖、埔心、員林、花壇、北斗和線西都推動線上祭拜，員林2019年成立便民服務網，就可線上祭祖，不過迄今只有36人使用。彰化市公所每年花19萬元維護網站，員林市公所網站可查詢塔位、申請書等，每年花7.2萬維護。

張姓鹿港鎮民說，祭祖掃墓每年才一次，沒有祭祖習慣的人，也不會專程線上祭拜。民俗專家蒲慶峰說，透過電腦祭祖沒意義，祭祀過程拿香、燒金紙，都是和先人溝通的管道，孝道應該身體力行。