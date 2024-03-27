南投火金姑來了 日月潭賞螢打頭陣

賞螢季節到了，南投4大賞螢景區遊日月潭打頭陣，4月初至5月中旬螢光閃閃，隨後竹山、鹿谷與奧萬大、北港溪螢火蟲登場。賞螢玩家說，今年螢火蟲出現時間略晚，數量比去年多，預計到5月都看得到。

日月潭賞螢區4月初至5月中旬進入爆發期，大林、桃米、水社、頭社及丹大等地都可賞螢，當地推出生態導覽與接駁車；隨後4月竹山、鹿谷的三生緣區登場，4月6日到28日每周末都有導覽，目前已有3000多隻螢火蟲現蹤。

鳳凰、溪頭園區從4月13日及5月20日，連續2個月都可賞螢火蟲；杉林溪園區海拔高度較高，螢火蟲大約到7月才出現。奧萬大、北港溪賞螢區也規畫遊程，4月27日至5月5日，可到奧萬大遊客中心預約報名；泰雅渡假村及惠蓀林場住宿遊客，可免費參加。

日月潭國家風景區指出，春天氣溫回暖，3月下旬至5月是賞螢旺季，日月潭生態資源豐富，螢火蟲族群數量增加，黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等已現蹤，成群螢火蟲綠色光芒飛舞，景致迷人。

賞螢玩家表示，螢火蟲是生態指標，今年螢火蟲出現的時間偏晚，但目前觀察數量比去年更多，山林間豐沛的水源，適合螢火蟲繁衍，入夜就出現點點螢光，在樹林間四處飛舞，宛如銀河流動。

縣府呼籲，為不過度干擾螢火蟲，建議遊客參加賞螢生態旅遊，避免自行前往賞螢地點，賞螢時不吵雜喧譁、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射，也請自備紅色玻璃紙，包覆隨身手電筒，減低人為影響與干擾情形。