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禽流感防疫破口？ 彰化大城爆丟棄死鴨

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣大城鄉2處海岸遭丟棄數百隻鴨屍，防疫人員不敢大意，已打撈、清消環境，並報警追查。圖／民眾提供
彰化縣大城鄉2處海岸遭丟棄數百隻鴨屍，防疫人員不敢大意，已打撈、清消環境，並報警追查。圖／民眾提供

禽流感疫情蠢蠢欲動，芳苑鄉1處肉鴨場20日驗出H5N1亞型高病原性禽流感病毒，24日剛執行玩全場撲殺，動防所23日獲報，大城鄉海岸的排水出海口有大量鴨屍，遭「棄屍」地點在五間寮排水、大城北段海堤，各有500隻、30隻，動防所以採檢體送驗，打撈鴨屍與消毒環境，並報警調閱路口監視器，追查棄屍民眾。

檢疫人員透露，懷疑有鴨農擔心禽鳥染病，為避免整場撲殺，才把鴨屍棄置在外，將檢驗鴨屍有無病毒，並持續監控周邊水禽場疫情。

動防所表示，23日接獲民眾和海巡署芳苑安檢所通報，大城鄉海岸的排水出海口出現大批鴨屍，檢疫人員趕到現場，發現「棄屍」地點在五間寮排水、大城北段海堤，各有約500隻、30隻；已先採檢體送農業部獸醫研究所化驗．看是否有高病原性禽流感病毒，調派消毒車消毒周邊環境。

當地區域排水屬於彰化縣水資處管理，現場鴨屍目前已打撈完畢，防檢人員派消毒車再次清消周邊環境。動防所表示，已報警追查鴨屍來源，若未依法通報養禽場內的禽鳥異常死亡，依動物傳染病防治條例可處5萬元至100萬元罰款。

芳苑鄉1場肉鴨場20日採樣監測，23日經家衛所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員24日全場撲殺該廠內190隻肉鴨，並清場和消毒工作。

防疫人員說，近期疫情蠢動，推測鴨農擔心禽鳥染病會全場撲殺，才把鴨屍棄置，呼籲落實防疫措施，以免造成疫情擴散。

棄屍 疫情 禽流感

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