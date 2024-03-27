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中央蓋社宅 中市將達1308戶

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
中央規畫南屯「春社安居」社宅（示意圖），昨天動工，將興建402戶社宅。圖／國土署住都中心提供
中央規畫南屯「春社安居」社宅（示意圖），昨天動工，將興建402戶社宅。圖／國土署住都中心提供

中央、地方社宅興建數量曾掀起政壇話題，國土署國家住宅與都市更新中心昨天在台中南屯區，動工興建「春社安居」社宅402戶，烏日「榮泉安居」社宅206戶預計4月2日動工；目前中央在台中動工興建潭子、北屯與南屯3處社宅，加上即將動工的烏日社宅，總戶數已達1308戶。

台中市政府表示，中市興辦與完工社宅已累計6104戶，達成中央期待中市府興建的6000戶目標，盧秀燕市長本屆任內將達到1萬戶，後續將持續盤點土地興建，打造宜居城市。

國土署住都中心說明，住都中心在台中興建的首座社宅，位於西屯區「惠民安居」，緊鄰新市政特區，總計210戶，去年6月動工；第2案為潭子區「頭家安居」社宅490戶，去年8月開工。

住都中心表示，昨天動工南屯社宅「春社安居」社宅402戶，總經費21.38億元，預計2027年完工，基地位於南屯區七星南街以南、永春北路以北、忠勇路以西的街廓，位處嶺東生活商圈，車行8分鐘可達高鐵台中站。烏日社宅「榮泉安居」總經費約10億元，預計4月2日動工，2028年完工，總計規畫206戶。

住都中心說，烏日社宅基地面積1089坪，位於烏日區三榮十七路、健行南一路口，鄰近台鐵新烏日站、成功站，國一王田交流道，距離三鐵共構的高鐵烏日站3.1公里，附近有烏日林新醫院、旭光國小及烏日國中等，生活、文教機能豐富。

國土署表示，中央在台中動工社宅3案，工程發包9案，總推動戶數突破4000戶，除下西屯、潭子、南屯與烏日，北屯、霧峰也有興辦計畫執行中。

社宅 都市更新 高鐵

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