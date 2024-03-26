中市連續5日執行防酒駕勤務 鄭照新：提高見警率

台中市警察局從今晚起連續5日執行防制酒駕專案勤務，台中市副市長鄭照新到場慰勉執勤員警時指出，希望透過提高見警率，提醒市民防制酒駕觀念，台中絕不容忍酒駕。

台中市去年酒駕死傷人數較前年增加409人，由於清明節連假將屆，台中市警察局從26日起到30日連續5日執行防制酒後駕車專案勤務，鄭照新及台中市警察局長李文章晚上前往西屯區河南路與市政北六路口的路檢點，慰勉員警辛勞。

鄭照新表示，台中市警察局去年酒駕查緝量能全國第1，取締酒駕逾8000件；今年1月29日至2月18日也執行為期3週酒後駕車大執法專案勤務，期間就取締了400件酒駕，移送法辦163人；此外，經警政署統計，台中今年1至2月取締酒後駕車1050件，執法量能為六都之首。

鄭照新指出，清明節連假前夕，警察局今天起啟動為期5天的酒駕防制專案，希望透過提高見警率，提醒市民防制酒駕觀念，才能快快樂樂出門、平平安安回家。此外，也謝謝員警犧牲時間，在大街小巷維護市民安全，並感謝志工媽媽們協助反酒駕宣導。

李文章表示，市府整個勤務規劃為15個分局同步執行，每個分局約使用20至24名警力，15個分局每次酒駕勤務出動警力共約300至360人，並依轄區不同進行不同執勤方式，希望市民遵守法律規定。

台中市警察局說明，依道安資訊，全國酒駕死傷人數去年整體有增加趨勢，縣市部分有8個縣市呈現增加，其中，台中市去年酒駕案件導致死亡34人，較111年同期的37人減少3人，在強力執法取締下，酒駕導致嚴重交通事故死亡案件實有降低。