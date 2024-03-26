小林製藥紅麴釀腎病延燒 台中：售出2893公斤給40家業者全下架
日本小林製藥納豆紅麴相關製品，出現腎功能損壞等腎病疑虞，小林製藥已宣布自主回收；台中市食安處今稽查曾向小林製藥進口納豆紅麴原料的和司特公司以及其工廠，查出和司特共進口25批日本小林製藥的紅麴原料，總共約3120公斤，其中已使用及售出2893.3公斤，銷售給40家下游業者，已通知這40家下游業者自主下架停止使用或販售。
台中市食安處秘書蔡文哲說明，食安處今會同食藥署中區管理中心人員，前往台中市原料進口商和司特公司及工廠等2處稽查，查出從2022年至今共進口25批紅麴原料，總重約3120公斤，其中已使用及售出2893.3公斤，給台中市14家、外縣市26家下游業者。有關紅麴原料含有非預期成分，尚待中央向日本原廠進一步釐清相關疑慮及風險等問題。
食安處說明，昨天大研生醫公司主動下架回收「大研納豆紅麴Q10膠囊」等產品，該公司實際營業處所位於台北市，已移請轄區衛生局協助前往稽查，並督促業者確實做好下架停止販售相關作業。
食安處說明，依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全，若發現產品有危害衛生安全之虞，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣市主管機關，否則依食安法，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
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