斥資10億元中央台中蓋社宅 烏日榮泉安居205戶4/2開工

中央積極在台中興建社宅，國土署今說明，2年來決標9案、逾4000戶，除已開工的西屯區「惠民安居」、潭子區「頭家安居」、南屯區「春社安居」，將斥資10億元，在烏日區興建205戶「榮泉安居」社宅，預計4月2日舉辦開工典禮。

台中市政府說明，台中市政府興辦社宅已完工及興建中累計6104戶，在市長盧秀燕規畫下持續開工，興辦戶數將達到1萬戶以上，不僅達成中央希望市府蓋6000戶好宅的目標，市府興辦社宅進度更已超前；後續將持續盤點適宜土地、滾動檢討興辦戶數，照顧更多青年、弱勢家庭安居台中。

國土署國家住宅及都市更新中心說明，國家住都中心興建中的台中市第一案西屯區「惠民安居」社宅210戶，去年6月動工、第二案潭子區「頭家安居」社宅490戶，去年8月開工，今天開工的「春社安居」社宅402戶，總工程經費約21.38億元，預計2027年完工。

「榮泉安居」是國家住宅及都市更新中心在台中市烏日區首座社會住宅，投入統包工程經費預計達新台幣10億元，也是首座與內政部地政司合作案件。4月2日將舉辦開工典禮，預計民國117年完工，共206戶可供民眾申請入住。

國土署說，「榮泉安居」基地面積約1089坪，位於台中市烏日區三榮十七路與健行南一路處，因鄰近台鐵新烏日及成功火車站、國道1號王田交流道，距離三鐵共構的高鐵烏日站約3.1公里，鄰近林新醫院烏日院區、榮泉社區公園、旭光國小及烏日國中等，生活、文教機能豐富。