台中清水區這里死亡車禍頻傳 立委爭取替代道路今啟用

台中市清水區頂湳里的中山路跟海頂路口，為頂湳里及菁埔里的重要聯外道路之一，但路口大型車密度高，為車禍事故熱點，立委蔡其昌爭取中央土地同意並媒合民間友人捐款共同施作農地，歷經半年，今順利啟用，在地居民歡喜，「終於有條安全回家的路」。

蔡其昌今與農業部農村發展及水土保持署台中分署、交通部公路局、財政部國有財產署中區分署、市議員楊典忠、王立任、市府局處進行道路祈福啟用典禮，維護鄉親進出安全。

頂湳里長王景收說，中山路及海頂路口是頂湳里的事故熱點，每次發生車禍都是非死即傷，甚至發生多次死亡車禍，就連自己出入都不太敢走這條路，今天看到這條道路能夠完工非常感動，特別感謝蔡其昌委員協助，帶給里民安全回家的道路。

該道路車流頻繁且大型車輛密度高，因道路設計問題，導致現況險象環生，大型車輛過彎時甚至跨越到對向車道，已發生多起重大死亡車禍事故，去年8月，蔡其昌邀請各單位現場會勘，爭取國產署同意土地使用，並媒合民間善心人士捐款施作農路。

蔡其昌表示，這幾年來他與王立任、楊典忠努力協調，今天農路混凝土順利完工，該農路將作為頂湳里中山路、海頂路口的替代道路，維護鄉親進出的安全。