日月潭空品區抓大型柴油車進入 今年已開出930張罰單

日月潭國家風景區今年起成為南投縣第一個空氣品質維護區，自今年元旦起，將大型柴油車列為第一階段稽查取締的對象後，南投環保局表示，經過與監理單位取得連線驗車資料後，統計從1月1日至2月底截止，共已開罰930件，2月春節期間更開出罰單近500件。

南投環保局指出，日月潭已在去年公告為空氣品質維護區，目前針對大型柴油車的廢氣排放，列為第一階段的取締目標，執行移動汙染源管制措施，在潭區多處路口設有監視裝備，登錄車號後與監理單位系統連線，對於兩年以上車齡或未能通過合格廢氣檢驗的大型柴油車輛，進行比對查驗後，對違規車輛開出罰單。

局長李易書表示，在民眾不斷陳情下，縣府依民意給1個月違規不罰的輔導期，直至今年1月1日起才針對第一階段的違規大型柴油車開罰，兩個月4次的執法成果，1月違規件數共433件、2月計497件，合計930件；預計下半年後，再考慮針對機車及小型柴油車展開第二階段執法。

李易書並說，依目前空汙法規定，由縣市政府管轄的機車、柴油車，違反上述規定，可處汽機車所有人或使用人500元至6萬元不等罰款，並限期改善，若仍未改善者，可持續開罰；並公告明（27）日上午9點半至11點半及下午1點半至3點半期間，將在日月潭中興停車場附近設置柴油車行動檢測站，提醒車主務必做好排氣、排煙檢驗。

南投環保局去年公告在日月潭推出空氣品質維護區移動污染源管制措施，並公告從去年11月1日起，出廠滿2年以上之柴油車，未取得稽查日（含）前1年內排煙檢測合格紀錄及出廠滿5年以上之燃油機車，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格等車輛，一律禁止進入日月潭對外聯繫的環潭公路（台21線60K至69K、台21甲線全線），只要未符合規定進入上述空維區的車輛，將透過車牌辨識科技系統予以告發。