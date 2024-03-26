快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

中市河川疑有人捕撈吳郭魚販售 環保局籲勿食用

中央社／ 台中26日電

台中環保局接獲民眾反映，疑有人在西屯區內新庄仔溪排水設置水籠捕撈吳郭魚食用或販售，經前往附近採驗水質，雖河川水質符合標準，仍籲民眾不要自行捕魚食用或販售。

台中市政府環保局今天發布新聞稿表示，日前接獲民眾反映，疑有人在西屯區內新庄仔溪排水設置水籠捕撈吳郭魚食用或販售；經派員前往陳情地點附近的潮馬三橋進行水質採驗，檢驗結果符合河川水體水質標準，也無檢出重金屬。

環保局指出，雖然水質採驗符合標準，但由於台中市轄內河川中、下游主要污染來源為生活污水，呼籲民眾不要自行捕魚食用或販售，共同維護河川生態。

環保局表示，透過定期水質監測，掌握河川健康狀況、水質污染程度及生態影響情形；經統計，民國111至112年台中市惠來溪及潮洋溪的歷年水質測站數據，河川污染指數（RPI）平均由中度污染程度（3.40）降低至輕度污染程度（2.40），顯示整體逐漸改善。

環保局今年響應聯合國322世界水資源日，日前辦理「攔油減污 友善環境」誓師及推廣種子教育訓練，也擴大輔導台中市小吃店、餐飲業裝設油脂截留器並定期清理維護，盼透過各區清潔隊夥伴在地服務，從源頭把關，維護河川水體品質，實現「愛水、護水、水淨魚游」的目標。

環保局提醒，民眾若發現不肖業者污染環境，可主動提供相關事證或撥打公害陳情專線0800-066666，或環保局報案專線04-23280380或1999市民一碼通立即通報檢舉；環保局接獲後，將立即派員前往稽查，以公私協力共同維護生活環境品質。

台中市 吳郭魚 水質

延伸閱讀

台南整治汙染河川 畜牧糞尿中心2期114年完工

中油林園新三輕冒火光 環保局：啟爐不穩無污染

台中龍井農地遭傾倒戴奧辛廢棄物 檢警起訴5人再追產源端

有毒石綿建材清運費用高…花蓮縣府爭取742萬補助 限期10月前申請

相關新聞

搞錯了！彰化虎山巖第一朵金針花今被民眾拍下 園主澄清「不同品種」

彰化花壇虎山巖金針花近年爆紅，民眾3月開始就不斷關心今年金針花何時會開，交通部觀光署參山國家風景區管理處還舉辦預測第一朵...

日月潭空品區抓大型柴油車進入 今年已開出930張罰單

日月潭國家風景區今年起成為南投縣第一個空氣品質維護區，自今年元旦起，將大型柴油車列為第一階段稽查取締的對象後，南投環保局...

擬訪美？盧秀燕不排除可能：正常城市外交「不必多想」

台中市長盧秀燕聲勢看好，更被各界認為是藍營2028人選之一，她今接受網路媒體專訪，被問及是否會出訪美國？盧說，這是正常城...

彰化「福海媽」阿沙力 2024王功漁火節舉辦日期今定案

彰化縣政府今在芳苑鄉福海宮，舉行2024彰化縣王功漁火節舉辦日期擲筊儀式，事前向「福海媽」稟明今年只有三組日期可供選擇，...

台中出售抵費地分兩種 盧秀燕：出售畸零地 不賣百坪地「比中央嚴格」

中市府13、14期重劃區，最釋出123筆200億元抵費地，引發內政部長林右昌與市府對槓，建議暫緩標售土地。地政局今出售西...

台中原住民議員4月13日補選 今5位候選人號次出爐

台中市平地原住民議員出缺，將在4月13日辦理補選，今天順利舉行號次抽籤，分別如下：1號余俊宏(無黨籍)、2號曾健基(無黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。