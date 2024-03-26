中市河川疑有人捕撈吳郭魚販售 環保局籲勿食用

台中環保局接獲民眾反映，疑有人在西屯區內新庄仔溪排水設置水籠捕撈吳郭魚食用或販售，經前往附近採驗水質，雖河川水質符合標準，仍籲民眾不要自行捕魚食用或販售。

台中市政府環保局今天發布新聞稿表示，日前接獲民眾反映，疑有人在西屯區內新庄仔溪排水設置水籠捕撈吳郭魚食用或販售；經派員前往陳情地點附近的潮馬三橋進行水質採驗，檢驗結果符合河川水體水質標準，也無檢出重金屬。

環保局指出，雖然水質採驗符合標準，但由於台中市轄內河川中、下游主要污染來源為生活污水，呼籲民眾不要自行捕魚食用或販售，共同維護河川生態。

環保局表示，透過定期水質監測，掌握河川健康狀況、水質污染程度及生態影響情形；經統計，民國111至112年台中市惠來溪及潮洋溪的歷年水質測站數據，河川污染指數（RPI）平均由中度污染程度（3.40）降低至輕度污染程度（2.40），顯示整體逐漸改善。

環保局今年響應聯合國322世界水資源日，日前辦理「攔油減污 友善環境」誓師及推廣種子教育訓練，也擴大輔導台中市小吃店、餐飲業裝設油脂截留器並定期清理維護，盼透過各區清潔隊夥伴在地服務，從源頭把關，維護河川水體品質，實現「愛水、護水、水淨魚游」的目標。

環保局提醒，民眾若發現不肖業者污染環境，可主動提供相關事證或撥打公害陳情專線0800-066666，或環保局報案專線04-23280380或1999市民一碼通立即通報檢舉；環保局接獲後，將立即派員前往稽查，以公私協力共同維護生活環境品質。