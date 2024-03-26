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台中出售抵費地分兩種 盧秀燕：出售畸零地 不賣百坪地「比中央嚴格」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今說，剛出售19筆畸零地，不是原本的市有土地，而是市府投資所得。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今說，剛出售19筆畸零地，不是原本的市有土地，而是市府投資所得。記者陳秋雲／攝影

中市府13、14期重劃區，最釋出123筆200億元抵費地，引發內政部長林右昌與市府對槓，建議暫緩標售土地。地政局今出售西屯區廣福段19筆土地，市長盧秀燕今在市政會表示，上任後比中央規定還嚴格，100坪以上不出售，這次出售的都是畸零地，19筆、共108坪。

盧秀燕說，政府土地分兩大類，第一種是市有土地，就是祖先留下來的，中央規定500坪以上不出售，她上任後，台中市不出售100坪以上的土地，這次出售的都是畸零地，釋出19筆、共108坪。

盧秀燕說，釋出畸零地，不是原本的市有土地，而是市府投資所得。政府財源包含稅收，但有的得上繳中央，普遍稅收是不夠的，規費收入也有限。

盧秀燕說，地方政府會經營事業，例如果菜市場等，另外參加投資，例如區段徵收或土地重畫，例如影視基金會投資拍電影，分回所得400、500萬元；若分回的是土地，不會囤積，因政府不是靠土地賺錢，是編列預算出售的土地，換成施政財源，中央地方都是如此。

林右昌 盧秀燕 重劃區

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