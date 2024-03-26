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無卡分期交易糾紛多 中市法制局盼中央規範納管

中央社／ 台中26日電

中部地區去年發生多校大學生被誘騙申辦無卡分期購買3C商品而承擔高額債務，台中市法制局今天表示，為避免發生無卡分期金融風暴，希望中央儘速訂定相關規範納管。

台中市法制局長李善植上午在市政會議中專案報告「大型消費爭議處理及消保宣導」，會中以大學生無卡分期爭議案為例說明。

李善植表示，去年10月底爆發中部多所大學，逾數百名學生被誘騙申辦無卡分期購買3C商品，每人受害金額約新台幣10萬元，整體受害金額達千萬元。

為協助學生儘速解決債務困擾，李善植指出，先於今年2月1日邀集學生與相關業者召開調解會議，協助190名學生與業者達成和解，再於3月25日召開第2次調解會議，順利協助130名學生與業者達成和解，處理計470萬元債務糾紛，大幅減少學生還款壓力。

李善植表示，近年類似的詐騙糾紛案在全國各地頻繁發生，雖然主要責任在於詐騙行為人的違法行為，但現今無卡分期銷售模式盛行，也是助長這類案件發生的因素之一。

李善植認為，由於向資融公司申請無卡分期付款購物的手續非常簡便，免擔保、不用徵信、申請金額不受限制、審核寬鬆，且無工作或無收入者皆可申請，很可能讓經濟能力不足的人承擔超額債務，甚至容易成為不肖人士騙取金錢的管道。

李善植強調，目前中央並未立法納管資融業者「無卡分期交易型態」，導致許多資融業者利用本身經濟強勢地位，經常不提供消費者申請無卡分期的書面文件，刻意不揭露利率，甚至在契約中暗藏各種不合理的手續費。為避免發生無卡分期金融風暴，希望中央重視這項醞釀中的風險，儘速訂定相關規範納管，以維護金融秩序，保護消費者權益。

債務 無卡分期 風暴

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