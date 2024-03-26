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彰化市殯儀館推線上祭祖 3年多來只有28人申請使用

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣內最早設置線上祭祀的彰化市公所，因需要帳號密碼才能登入使用，從2020年開始累計至今只有28人申請。圖／翻攝網路
彰化縣內最早設置線上祭祀的彰化市公所，因需要帳號密碼才能登入使用，從2020年開始累計至今只有28人申請。圖／翻攝網路

清明節將至，都會區線上祭祀人數攀升，新北市線上追思祭拜系統今年累計預計可破200萬人，彰化在新冠肺炎疫情期間也大力推動線上祭祀，但縣內最早設置線上祭祀的彰化市公所，從2020年開始累計至今只有28人申請線上祭祀，彰化殯儀館指出，近期在檢討是否取消號帳號密碼登入，讓民眾使用更方便。

彰化市納骨塔前的大埔路每年在清明節這幾天都會出現堵車狀況，需要警方派員疏導，不過今年早在3月初的周末開始就有民眾分散來祭拜祖先，想要避開人潮；彰化市公所也推動線上祭祖，鼓勵直接在電腦前祭拜表達心意，不過開辦線上祭祀近4年來只有28人提出申請使用。

彰化殯儀館指出，目前民眾若要線上祭祀需要先申請，獲得帳號密碼後登入即可透過動畫引到親人的櫃位，顯示出神祖牌，民眾可以自備供品祭拜，也可幫親人編輯照片和生平等。

彰化殯儀館也說，鄉親還不習慣使用線上祭祖，詢問的人有限，也在評估因需要申請帳號密碼才能線上使用，才會讓民眾卻步；若能直接搜尋親人名字就能找到塔位祭拜，可能更便捷。

政府雖推動線上環保祭祀，但北彰化的鹿港、和美人口較多鄉鎮都還未推動，主要都考量需求有限，張姓鹿港鎮民表示，有心的民眾一年也才專程回來祭祖一次，倒是沒有祭祖習慣的人也不會專程線上祭拜。

密碼 彰化 殯儀館

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