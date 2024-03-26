禽流感又肆虐？南彰海岸數百鴨屍亮防疫紅燈 警追「棄屍人」

禽流感又肆虐彰化縣西南角？動物防疫所兩天前撲殺染疫肉鴨，大城鄉海岸就分別有兩處被丟棄鴨子屍體，數量580隻，動物防疫所先採檢體、消毒周邊環境，繼續打撈鴨屍，費時約兩天全部打撈完畢，警方據報已調閱鄰近路口監視畫面，清查亂丟鴨屍的農民。

動防所今指出，本月23日接獲民眾和海巡署芳苑安檢所通報，大城鄉海岸的排水出海口出現鴨屍，動防所人員趕到現場，發現「棄屍」地點分別在五間寮排水、大城北段海堤，各有約500隻、30隻，動防所人員先採檢體送農業部獸醫研究所化驗有無高病原性家禽流行性感冒病毒，再調派消毒車消毒周邊環境。花了兩天打撈完鴨屍，

因區域排水屬於水利資源處管理，580隻鴨屍由水資處昨全部打撈，消毒車再次消毒周邊環境。動防所表示，已報警追查鴨屍來源，查獲未依法通報養禽場內的異常死亡，將被依動物傳染病防治條例處罰款5萬元以。100萬元以下。