快訊

不會跟風買00940！這些星座「討厭一窩蜂」：只相信自己的判斷

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

大量死鴨遭棄置 彰縣府緊急採樣消毒防禽流感

中央社／ 彰化26日電
彰化縣大城鄉海堤及排水溝出現近600隻被棄置的死亡鴨隻，彰化縣政府人員獲報後，擔心有禽流感傳染疑慮，緊急採樣送檢，縣府水利資源處25日已打撈完所有死鴨並消毒周遭環境，檢體尚在檢測中。中央社（民眾提供）
彰化縣大城鄉海堤及排水溝出現近600隻被棄置的死亡鴨隻，彰化縣政府人員獲報後，擔心有禽流感傳染疑慮，緊急採樣送檢，縣府水利資源處25日已打撈完所有死鴨並消毒周遭環境，檢體尚在檢測中。中央社（民眾提供）

彰化縣大城鄉海堤及排水溝出現近600隻被棄置的死亡鴨隻，彰化縣政府人員獲報後，擔心有禽流感傳染疑慮，緊急採樣送檢，昨天完成打撈、環境消毒，檢體尚在檢測中。

彰化縣動物防疫所今天發出聲明稿表示，23日上午11時許接獲民眾及海洋委員會海巡署芳苑安檢所通報，大城三豐村海堤與排水溝出現大量死鴨，人員下午2時到達現場。

死鴨遭棄置地包括外五間寮排水及大城北段海堤外。動防所人員表示，兩處距離約1.3公里，分別採樣鴨隻屍體，送農業部獸醫研究所進行高病原性家禽流行性感冒檢測，同時消毒周邊環境。

縣府水利資源處昨天已打撈完所有死鴨，估計排水溝約550隻，海堤外約30隻，打撈後再次消毒周邊環境。

動防所人員告訴中央社記者，目前雖是禽流感流行期末期，但天氣溫差大，禽隻仍易生病，如果具傳染性又隨意棄置，可能造成環境污染及傳染病擴散。

縣府呼籲養禽業者，如果場內發生異常死亡，須通報動物防疫機關，否則可依動物傳染病防治條例處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

排水溝 禽流感

延伸閱讀

雲林今年第15場禽流感確診 今撲殺2.3萬隻土雞

白沙屯媽祖進香熱潮...信眾常吃「這食物」果腹 醫揭注意這點

球場趕不及球季！鄭文燦視察急消毒 張善政力展地主之誼

H5N1延燒！雲林東勢1土雞場染疫 撲殺5375隻黑羽土雞

相關新聞

禽流感又肆虐？南彰海岸數百鴨屍亮防疫紅燈 警追「棄屍人」

禽流感又肆虐彰化縣西南角？動物防疫所兩天前撲殺染疫肉鴨，大城鄉海岸就分別有兩處被丟棄鴨子屍體，數量580隻，動物防疫所先...

「柑橘之癌」蔓延 台中茂谷果園遭殃

茂谷柑主要產地在台中山城，每年產量上萬公噸，還外銷中國大陸、新加坡、馬來西亞等，但發源地東勢區明正里近年出現「柑橘之癌」...

台中原住民議員4月13日補選 今5位候選人號次出爐

台中市平地原住民議員出缺，將在4月13日辦理補選，今天順利舉行號次抽籤，分別如下：1號余俊宏(無黨籍)、2號曾健基(無黨...

彰化市殯儀館推線上祭祖 3年多來只有28人申請使用

清明節將至，都會區線上祭祀人數攀升，新北市線上追思祭拜系統今年累計預計可破200萬人，彰化在新冠肺炎疫情期間也大力推動線...

影／警報大響！4艘大陸漁船越界 台中海巡堅守成功驅離

昨天清晨3點多，海巡署艦隊分署第三台中海巡隊接獲通報，台中港27浬處有2艘越界大陸漁船，海巡於上午7點多成功驅離；同日下...

台中龍眼、荔枝、桃子農損 江啟臣要求農業部本周發出公告

氣候變遷影響，今年2月高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。立法院副院長江啟臣上周發函農業部，要求儘速提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。