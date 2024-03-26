台中龍眼、荔枝、桃子農損 江啟臣要求農業部本周發出公告

氣候變遷影響，今年2月高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。立法院副院長江啟臣上周發函農業部，要求儘速提供相關救助措施外，昨前往新社勘查桃子農損情況，請相關單位設法提供協助；龍眼、荔枝災損的現金救助辦法，預計本周公告。

江啟臣表示，農民向來看天吃飯，2月以來不穩定的天氣變化，忽冷忽熱更不利農作物生長，開花率差、結果量下滑，影響未來收成。為了不讓農民朋友血本無歸，除了要求相關單位儘速提供天然災害現金救助，也請農政單位研擬因應措施，不要讓農損狀況一再發生。

台中市議員黃佳恬指出，台中是龍眼、荔枝的重要產地，台中市龍眼種植面積全台第二，2184.5公頃、年產量1298萬公噸；荔枝種植面積則為1828公頃，產量約9108公噸。

黃佳恬表示，種植龍眼、荔枝以太平、大里、霧峰等地最多，根據統計，龍眼、荔枝開化率不足三成，上周接獲農友陳情後，立即反映給江副院長與農業局，盼用最快速度給予農民朋友協助。

市議員吳振嘉表示，氣候異常導致桃子生長不良。昨與江副院長團隊前進新社多處果園勘查情況，目前正在統計相關災損情況，並請公所協助關心農友災損狀況。

龍眼、荔枝農損災情嚴重，災損範圍涵蓋全台中市。江啟臣指出，現金救助公文程序簽核中，預計本周正式公告。至於桃子災損部分，現仍在統計災損情況，請有受到災損的農友盡速反應給各區公所，若達到災損比例，將請市府農業局儘速提報中央。