快訊

為解川崎氏症起源之謎 她在死人與活人樣本中鑽研40年

湯屋偷拍案又見新影片外流！被害人累計4男6女 皇池回應了

近3年每天吃紅麴保健品！小林製藥證實1消費者腎病身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中龍眼、荔枝、桃子農損 江啟臣要求農業部本周發出公告

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
2月份高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。立法院副院長江啟臣服務團隊前往新社勘查桃子農損情況。圖／立法院副院長江啟臣提供
2月份高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。立法院副院長江啟臣服務團隊前往新社勘查桃子農損情況。圖／立法院副院長江啟臣提供

氣候變遷影響，今年2月高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。立法院副院長江啟臣上周發函農業部，要求儘速提供相關救助措施外，昨前往新社勘查桃子農損情況，請相關單位設法提供協助；龍眼、荔枝災損的現金救助辦法，預計本周公告。

江啟臣表示，農民向來看天吃飯，2月以來不穩定的天氣變化，忽冷忽熱更不利農作物生長，開花率差、結果量下滑，影響未來收成。為了不讓農民朋友血本無歸，除了要求相關單位儘速提供天然災害現金救助，也請農政單位研擬因應措施，不要讓農損狀況一再發生。

台中市議員黃佳恬指出，台中是龍眼、荔枝的重要產地，台中市龍眼種植面積全台第二，2184.5公頃、年產量1298萬公噸；荔枝種植面積則為1828公頃，產量約9108公噸。

黃佳恬表示，種植龍眼、荔枝以太平、大里、霧峰等地最多，根據統計，龍眼、荔枝開化率不足三成，上周接獲農友陳情後，立即反映給江副院長與農業局，盼用最快速度給予農民朋友協助。

市議員吳振嘉表示，氣候異常導致桃子生長不良。昨與江副院長團隊前進新社多處果園勘查情況，目前正在統計相關災損情況，並請公所協助關心農友災損狀況。

龍眼、荔枝農損災情嚴重，災損範圍涵蓋全台中市。江啟臣指出，現金救助公文程序簽核中，預計本周正式公告。至於桃子災損部分，現仍在統計災損情況，請有受到災損的農友盡速反應給各區公所，若達到災損比例，將請市府農業局儘速提報中央。

2月高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。圖為桃子。圖／立法院副院長江啟臣提供
2月高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。圖為桃子。圖／立法院副院長江啟臣提供
2月份高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。圖為桃子。圖／立法院副院長江啟臣提供
2月份高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。圖為桃子。圖／立法院副院長江啟臣提供
2月份高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。圖為桃子。圖／立法院副院長江啟臣提供
2月份高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。圖為桃子。圖／立法院副院長江啟臣提供

台中市 災損 荔枝

延伸閱讀

台中太熱了！龍眼荔枝桃子農損慘 江啟臣爭取現金救助

江啟臣將率隊登太平島 綠委八字註解籲三思而後行

「不去太平島會有一百個理由」江啟臣：但總要有人去講話

江啟臣帶隊考察太平島「拉高層級」 吳思瑤：別成麻煩製造者

相關新聞

「柑橘之癌」蔓延 台中茂谷果園遭殃

茂谷柑主要產地在台中山城，每年產量上萬公噸，還外銷中國大陸、新加坡、馬來西亞等，但發源地東勢區明正里近年出現「柑橘之癌」...

影／警報大響！4艘大陸漁船越界 台中海巡堅守成功驅離

昨天清晨3點多，海巡署艦隊分署第三台中海巡隊接獲通報，台中港27浬處有2艘越界大陸漁船，海巡於上午7點多成功驅離；同日下...

台中龍眼、荔枝、桃子農損 江啟臣要求農業部本周發出公告

氣候變遷影響，今年2月高溫炎熱，導致台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成。立法院副院長江啟臣上周發函農業部，要求儘速提...

中市茄苳公園車阻 輪椅族進出困難

台中市西區茄苳樹王公園是當地信仰中心，當初為保存千年茄苳樹，曾協商建商換地保護老樹。議員黃守達昨會勘，公園出入口設有車阻...

中友彰化店將開工 拚後年開幕

彰化縣民期盼已久的第一家百貨公司中友百貨彰化店，承造的中屋營造近日掛起施工標示牌，並向縣府申報開工。彰化縣建設處長劉玉平...

日月潭水位續降 拖離碼頭浮排

日月潭水位持續下降，前天儲水率一度降到68.09%、儲水量8817萬噸。水利署中區水資源局預估，未來一周無明顯降雨訊息，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。