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搶種、農民老化 茂谷「黃金傳奇」褪色
「正宗」茂谷柑由台大退休教授林樸於1970年代從美國引進，最早在台北翡翠水庫等地試種，後來，在金融業服務的許博邦為照顧父親，開始在東勢明正里栽植，山城獨有水土養出美味茂谷，曾創下紀錄每公斤200元拍賣價。但隨栽種面積擴大，價格下滑，加上農民人口老化，「黃金傳奇」逐漸褪色。
明正里位在台中市和苗栗縣交界，引進茂谷柑後，里內500多戶幾乎都種茂谷柑。農友表示，10幾年前，明正里茂谷柑還是搶手貨，還未採收，「販仔（大盤商）」就到果園訂購，銷售一空，知名政治人物、財團乾脆與農民契作，以免年年要搶購。
各地農民看到茂谷這麼受歡迎，紛紛改種。2017年，明正里家家戶戶都還尚未銷售出去的茂谷柑，大盤商收購從每台斤55元砍到20元，引起中央重視，時任副總統陳建仁還下鄉了解。
果農說，以往有熱心貿易商協助銷往大陸，銷量雖不高，但可以有效紓解壓力。大陸近兩年不再進口茂谷柑，而全國產量又大增，經濟不景氣，果農希望希望農政單位能再與大陸對口。
東勢區明正里長吳萬明說，早年茂谷柑價格高，幫助果農收益，不少農民投入種植。近年價格平實穩定，但不會重返以前的高價了。
立法院副院長江啟臣說，農業人口老化、市場競爭是農民面臨的困境，雖然台中市茂谷柑種植面積、年產量全台第一，但為與氣候變遷與極端氣候對抗，有的果農改種其他柑橘類，甚至改種芒果、蓮霧、芭樂等，另闢蹊徑。
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