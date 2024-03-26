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「柑橘之癌」蔓延 台中茂谷果園遭殃

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中報導
中市東勢明正里成立茂谷專業區，不敵被「柑橘之癌」黃龍病感染，果農砍樹求生。記者陳秋雲／攝影
中市東勢明正里成立茂谷專業區，不敵被「柑橘之癌」黃龍病感染，果農砍樹求生。記者陳秋雲／攝影

茂谷柑主要產地在台中山城，每年產量上萬公噸，還外銷中國大陸、新加坡、馬來西亞等，但發源地東勢區明正里近年出現「柑橘之癌」黃龍病，逐漸擴及東勢與石岡地區。儘管感染地區零星分布，但總面積加起來有近1公頃，主因果農年事高，下一代又不接手，果園廢耕才讓病菌趁虛而入。

東勢明正里是台灣最早種植茂谷柑的地區，中部的陽光、山城的空氣，加上雪山山脈的風，此地茂谷品質冠全台，不少政要與果農契作，當作年節送禮。

台中市政府因此成立茂谷專區，種植面積520餘公頃，年產量逾1萬公噸，外銷地區原以中國大陸為主，也轉出口到新加坡、馬來西亞等地。不過，議員蔡成奎示警，茂谷柑發源地、明正里茂谷專區已逐漸被「柑橘之癌」黃龍病吞噬。

蔡成圭表示，茂谷專區及附近的市有農地不少農民年事已高，二代又不接手，大量廢耕。因未有效管理病蟲害，招來「黃龍病」細菌，已有多處果園被感染，他認為事態緊急，在議會提案要求農業局趕快設法止損，請專家擬對策避免殃及其他農民。老農說，再拖下去，可能砍光柑橘樹，才能遏阻黃龍病擴大危害。

石岡區農會總幹事張東海表示，石岡有部分茂谷園出現黃龍病，分布在荒廢果園或棄耕區周邊，這些果園無人或疏於照顧，近2、3年有擴大情形，石岡農會曾請專家協助，但效果不大。

東勢區農會表示，東勢區茂谷園受感染區域未統計，也需農業局與專家協助；明正里長吳萬明說，黃龍病就像人類癌症，沒特效藥治療，果農束手無策。

石岡農會說，黃龍病是靠柑橘木蝨傳染，此時春芽及夏芽萌發是黃龍病好發時期，也是主要傳播季節。如發現有黃龍病的柑橘樹應立即砍除病株，新植苗要用無毒苗木。

立法院副院長江啟臣說，除了黃龍病，裾腐病也是棘手的問題，會請農業部、農業局等趕緊共商對策，降低衝擊。否則對已飽受困難挑戰的農民將是雪上加霜。

農業局長張敬昌說，近日將會同專家、農會及農民等一起會勘，了解問題，從速解決。據他了解，目前還不是系統性致災，可能是個案農園，會勘後才能有結論。

柑橘 農會 馬來西亞

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