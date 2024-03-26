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日月潭水位續降 拖離碼頭浮排

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
日月潭國家風景區預警性拖離朝霧碼頭2號浮排及伊達邵碼頭1、2號浮排作業並封閉右側引橋。圖／日管處提供
日月潭國家風景區預警性拖離朝霧碼頭2號浮排及伊達邵碼頭1、2號浮排作業並封閉右側引橋。圖／日管處提供

日月潭水位持續下降，前天儲水率一度降到68.09%、儲水量8817萬噸。水利署中區水資源局預估，未來一周無明顯降雨訊息，預估水位會降低至743公尺以下，昨天預警性啟動第二階段應變措施，拖離朝霧碼頭2號浮排、伊達邵碼頭1、2號浮排，並封閉右側引橋。

日管處表示，日月潭水社、伊達邵、玄光與朝霧碼頭仍可搭船，不過水上引道較長、坡度較陡，已派員引導與確保安全。

日管處表示，日月潭水位持續下降，3月5日已啟動第一階段措施，拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，預估本周水位恐降至743公尺以下，啟動第二階段應變措施，除拖離碼頭浮排外，依大觀發電廠調節日月潭水庫水量，為避免碼頭受損無法使用。

台電指出，日月潭水庫及下游的集集攔河堰，主要供水給南投、彰化、雲林等縣，為下游約10萬公頃作物的主要農用水來源，近期正值枯水期和春耕用水，依中區水資源局資料顯示，24日水位一度降低到743.18公尺，比滿水位減少超過5公尺。

台電表示，昨天抽蓄下池水庫儲水700多萬噸，日月潭水位回升到744.15公尺，儲水提高到73.85%、9563萬噸。

日管處表示，各公有碼頭均有派駐保全，定期巡查設施狀況，包含每日水位下降、引橋傾斜程度、浮排使用情形等，並調整延伸至其他浮排使用及引橋封閉等措施，加強留意注意遊客安全，協助引導遊客搭乘船舶。

日月潭 水庫 碼頭

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