中友彰化店將開工 拚後年開幕

彰化縣民期盼已久的第一家百貨公司中友百貨彰化店，承造的中屋營造近日掛起施工標示牌，並向縣府申報開工。彰化縣建設處長劉玉平說，業者昨天以依建照核准內容申報開工。停車場位於8至22樓，民眾擔心「停車會繞到頭暈」，中友表示，以長緩坡繞行規畫，繞1圈距離可抵達8樓停車層，不會開到暈頭轉向。

該店基地位在彰化市旭光西路第二停車場原址，占地2150坪，由縣府與市公所合作採BOT開發，由益彰公司投資43億元打造中友彰化店，興建地下4層、地上21層鋼骨大樓，力拚2026年第3季開幕，成為彰化新地標與最高大樓。

中友彰化店去年8月14日舉辦動土儀式後，迄今未見開工跡象，彰化光復郵局改建影城案也是中途撤案，地方擔心會重演歷史，不過中友高層拜會市長林世賢後，強調樓高80多公尺，須辦理設計變更，趕在3月底前開工。

近日，中友彰化店的工地圍籬，漆上中友彰化店的建築外型與示意圖，還掛起施工圍籬，現場可見機具與簡易施工，縣民口耳相傳「真的在動了」。縣府昨表示，已收到開工申請。

中友彰化店預計引進230家國內外知名品牌與餐飲進駐，北側在地下2樓到11樓設有商場、餐飲及展場空間，12樓到15樓為電影院，提供近1000席汽車位、1500席機車位，除滿足購物需求，也解決停車問題。

在地人討論，中友彰化店落成後，將成為彰化最高樓，不過設在8樓以上的停車場，停車得繞來繞去「頭都昏了」。業者說，停車動線採單向進出，以長緩坡繞行建築外圍方式，繞1圈就可抵達8樓停車層，減少車輛繞行不適感，停車不會暈頭轉向。