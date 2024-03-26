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中市茄苳公園車阻 輪椅族進出困難
台中市西區茄苳樹王公園是當地信仰中心，當初為保存千年茄苳樹，曾協商建商換地保護老樹。議員黃守達昨會勘，公園出入口設有車阻，輪椅族、推娃娃車的家長出入不便，要求市府通盤檢討。台中市建設局表示，將調整車阻位置，並增設「禁止車輛進入」告示牌。
台中太平「小馬卡龍」921地震公園的兒童遊樂場，新設的溜滑梯底下鋪面為碎石子，輪椅族陳情出入不便；烏日自強公園的遊具與周邊有高低落差，也有長者、身障者抱怨不便。建設局表示，碎石鋪面旁已增設無障礙通行的鋪面，高低差也已弭平。
彰化延平公園停車場新設的兒童遊樂場，近日因為天氣變熱，家長陳情遮蔭不足，溜滑梯、攀爬架「會燙人」。縣府表示，玩沙區有簡易遮陽棚，但滑梯、鞦韆與攀爬架位於空曠處，將評估遮蔭設施。將接管營運的彰化市公所表示，兒童遊憩設施周邊不能有立柱，遮蔭設備有難度。
茄苳公園位於台灣大道旁，為避免汽機車進入園區，主要入口都有「ㄇ字型」不鏽鋼車阻。乘坐電動輪椅的許姓夫婦說，他們的電動輪椅體積已較小，要經過車阻得兩度轉彎，操作已很勉強，若是體積較大的手動輪椅或電動代步車，恐怕會難以進出。
黃守達說，台灣大道入口的車阻，寬度僅90公分，車阻靠近馬路邊，對身障者而言進出不便，當地車流量大，進出也有風險，推娃娃車的家長也不易通行；而且園區沒被車阻擋住的地方，機車還是能輕易進出，反而徒增困擾。
建設局表示，茄苳公園2018年改建後，地方常抱怨機車違規駛入公園內，市府在出入口設置不鏽鋼車阻，將調整車阻數量及位置，確保無障礙通行；並在周邊增設「禁止車輛通行」告示牌，加強派員巡查。
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