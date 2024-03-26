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后里園區委外流標 機械花不再綻放？

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中花博打造的機械花「聆聽花開的聲音」，透過紅色傘布與機械裝置，打造會動的藝術作品，目前機械花閒置。圖／台中市政府提供
台中花博打造的機械花「聆聽花開的聲音」，透過紅色傘布與機械裝置，打造會動的藝術作品，目前機械花閒置。圖／台中市政府提供

台中花博打造的后里森林公園，台中市建設局規畫BOT委外招標，近期無人投標而流標；建設局表示，將檢討流標原因，再上網招商。園區內最受矚目的大型機械花裝置，在2018台中花博、2020台灣燈會都曾動起來，將改為靜態的裝置藝術，地方都喊可惜。

建設局不證實，只回應機械花目前搭配不同高度的景觀燈、周邊彩色植栽靜態展示，將定期檢修，增添不同氛圍與景色。

后里園區的大型機械花裝置，斥資7千萬元，結合在地產業打造，以697朵紅色傘布機械花堆疊而成，搭配音樂、聲光開闔，成為花博最受歡迎的景點；2020台灣燈會期間，機械花變身為白色的「永晝心」動態裝置，展現不同的美感。機械花目前仍在后里園區，據當地人士說，宛如一顆巨型的金屬球。

后里森林公園占地15公頃，目前對外開放，建設局委外招商，包含花博場館探索館、森林公園園區與2公頃附屬事業開發範圍，可規畫零售、餐飲與旅館等；全案2月上網招標，但20日截止無人投標。

建設局表示，后里園區委外後，公園仍對外開放，廠商可營運探索館，以及興建附屬商業設施，將修正標案後再對外招商；園區內的生態建築「四口之家」已委外，將販售飲料、輕食，舉辦永續生活營隊，預計暑假營運。

外界關切大型機械花是否會再「綻放」？外傳規畫方案為「靜態」裝置藝術呈現，但會持續保養、維持機械動能。據了解，機械花修繕得花145萬元，若維持動態展示，每年得花120萬元維運費。

后里在地議員陳本添說，既然后里園區要委外，可與得標廠商溝通，至少在辦活動時，讓機械花能動態演出，感受后里機械產業的美麗。豐原議員謝志忠說，機械花裝置不該置之不理，盧市府已執政6年，應該展現魄力。議員周永鴻說，市府應維護花博地標，可帶動觀光消費，促進地方發展。

當地義德里長謝榮慶認為，機械花等於是后里森林公園的地標，具有知名度，花博、燈會結束後卻不再綻放，真的很可惜，希望市府能持續保養，讓機械花定期綻放。

后里 花博

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