大甲媽下月遶境彰化嚴陣以待 違規放鞭炮煙火最高罰15萬

迎神賽會時，信眾總會施放鞭炮、煙火，卻也容易發生炸傷人或不慎引發火警事件，2020年大甲鎮瀾宮媽祖遶境彰化市，甚至有2名員警遭鞭炮炸傷。今年大甲媽祖遶境期間，彰化縣消防局將比照往年，派遣消防人車在鑾轎行經路線勸導及取締違反施放爆竹煙火。

過去大甲媽祖遶境期間，競放煙火、鞭炮毫無節制，道路鋪滿鞭炮、煙火，甚至出動有「炮車」施放高空焰火，已危害公共安全，引發民怨，經消防局會同警方強力取締後，統計這5年來，共取締1件、沒入1件、扣留3件、沒入2件，近2、3年來，大甲媽祖遶境彰化，已經甚少聞到「煙硝」聲。

今年大甲媽祖遶境活動4月5日展開，彰化縣消防局表示，仍將持續執行遶境爆竹煙火安全管理，已派員至遶境可能行經路線沿途82家宮廟及35處村里長服務處，和遶境路線附近宮廟及店家共計160家，進行宣導施放爆竹煙火相關注意事項，遶境時，也會派遣消防人車沿線警戒、廣播宣導，勸導勿在深夜施放爆竹煙火，以免被罰。

消防局表示，依「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每日下午10時至翌日6時前，不得施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火，違反者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局提醒，白天施放鞭炮應依產品使用說明進行施放，禁止堆疊、串接或使用吊車等機具懸掛鞭炮，更嚴禁未經申請許可燃放專業煙火或以拖板車載運施放專業煙火。民眾如有發現違規情事，可撥打119報案，消防局將派員前往取締。