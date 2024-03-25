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大甲媽下月遶境彰化嚴陣以待 違規放鞭炮煙火最高罰15萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
大甲媽祖遶境彰化時，信眾常以煙火瀑布攔阻鑾駕轎，祈求獲得更大祝福，但因專業煙火必須申請，近年已不復可見。本報資料照片
大甲媽祖遶境彰化時，信眾常以煙火瀑布攔阻鑾駕轎，祈求獲得更大祝福，但因專業煙火必須申請，近年已不復可見。本報資料照片

迎神賽會時，信眾總會施放鞭炮、煙火，卻也容易發生炸傷人或不慎引發火警事件，2020年大甲鎮瀾宮媽祖遶境彰化市，甚至有2名員警遭鞭炮炸傷。今年大甲媽祖遶境期間，彰化縣消防局將比照往年，派遣消防人車在鑾轎行經路線勸導及取締違反施放爆竹煙火。

過去大甲媽祖遶境期間，競放煙火、鞭炮毫無節制，道路鋪滿鞭炮、煙火，甚至出動有「炮車」施放高空焰火，已危害公共安全，引發民怨，經消防局會同警方強力取締後，統計這5年來，共取締1件、沒入1件、扣留3件、沒入2件，近2、3年來，大甲媽祖遶境彰化，已經甚少聞到「煙硝」聲。

今年大甲媽祖遶境活動4月5日展開，彰化縣消防局表示，仍將持續執行遶境爆竹煙火安全管理，已派員至遶境可能行經路線沿途82家宮廟及35處村里長服務處，和遶境路線附近宮廟及店家共計160家，進行宣導施放爆竹煙火相關注意事項，遶境時，也會派遣消防人車沿線警戒、廣播宣導，勸導勿在深夜施放爆竹煙火，以免被罰。

消防局表示，依「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每日下午10時至翌日6時前，不得施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火，違反者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局提醒，白天施放鞭炮應依產品使用說明進行施放，禁止堆疊、串接或使用吊車等機具懸掛鞭炮，更嚴禁未經申請許可燃放專業煙火或以拖板車載運施放專業煙火。民眾如有發現違規情事，可撥打119報案，消防局將派員前往取締。

消防局建議各宮廟，改以以鼓掌、紙炮、電子音效，或舉辦藝文活動取代燃放鞭炮，既能省錢又環保，既能得到神明祈福，也保平安。

大甲媽祖遶境彰化時，彰化縣消防局都會派遣消防人車在鑾轎行經路線勸導及取締違反施放爆竹煙火。圖／消防局提供
大甲媽祖遶境彰化時，彰化縣消防局都會派遣消防人車在鑾轎行經路線勸導及取締違反施放爆竹煙火。圖／消防局提供

大甲媽祖 彰化 火災 遶境

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