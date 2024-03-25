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暑期工讀最高領4萬5600元！彰化招募620大學生返鄉

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今年再度舉辦學生暑期返鄉工讀，其中466個名額由教育處提供，時薪190元，最高可領4萬5600元。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今年再度舉辦學生暑期返鄉工讀，其中466個名額由教育處提供，時薪190元，最高可領4萬5600元。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今年再度舉辦學生暑期返鄉工讀，將再招募620名大學生返鄉，投入公部門實習或至縣內國中小參與主題式營隊活動，其中，466個名額由教育處提供，時薪190元，工讀6星期最高可領4萬5600元，將依審查分數高低與個人預填志願序進行電腦媒合。

彰化縣府今天舉辦宣傳活動，縣長王惠美表示，今年縣府第三年提供大專暑期工讀，投入3800餘萬經費，提供620多個暑期工讀職缺，教育處提供的名額，可讓大專青年到縣內國中小學舉辦營隊活動進行相關教學活動約6星期，教學內容相當多元包括英語、AI、科學、職涯探索、食農、體育、童軍、品德教育、趣味閱讀及作業指導等。

王惠美也說，返鄉工讀一方面可賺取工讀費作為註冊及生活費減輕家裡負擔，也可與家人有多一點相處時間，進而認識彰化，自即日起開放報名至4月12日止，時薪190元起算，高於基本工資時薪，縣府教育處也說，工讀機會採審查積分制，不辦理抽籤，家中經濟狀況及特殊境遇，有列入評分項目。

此外縣府青發處提供154名額，工讀期間為7月1日至8月31日，每月工讀時薪2萬7470元，錄取後會派發縣府各局處工讀，學生可了解公部門的業務內容，由各用人單位受理工讀生報名暨審查報名表件，符合資格的學生，以公開抽籤方式辦理。

家長代表誠譽律師事務所律師楊振裕表示，縣府的活動讓青年學子回到故鄉，除了回歸鄉里之外，更重要讓他們可以避免涉入危險的求職陷阱中。

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