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后里森林公園BOT案流標 「地表最大機械花」恐不再常態綻放

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市建設局2月初公開招商，推動「后里森林園區BOT案」，20日截止時無人投標。機械花「聆聽花開的聲音」將成裝置藝術展示。圖／中市府提供
中市建設局2月初公開招商，推動「后里森林園區BOT案」，20日截止時無人投標。機械花「聆聽花開的聲音」將成裝置藝術展示。圖／中市府提供

中市建設局2月初公開招商，推動「后里森林園區BOT案」，20日截止時無人投標。建設局說，將了解其背後原因，檢討改善內容，再提招商。而園區內轟動一時的機械花「聆聽花開的聲音」，是否仍有機會綻放？建設局說，目前以「裝置藝術」形式供民眾欣賞，會以保養、維持動能為由，請廠商讓花「活動活動」。

「后里森林公園」占地15公頃，是2018年花博重要景點之一，花博結束後，為在地民眾散步、休閒好去處。市府建設局今年2月推動BOT案，盼將公園委外經營50年，其中2公頃可興建附屬事業開發，零售、旅館、餐飲、休閒服務等共16項目，盼將公園環境結合商業模式，帶動后里區域發展。

據了解，該標案不限單一企業投入，也可透過「合作聯盟」投標，建設局表示，后里森林公園將採BOT模式招商投資，但範圍僅限「探索館」區域，外圍公園也會要求廠商協助維護，並持續開放民眾使用，不會限制進出。

建設局說，將了解廠商無投標意願原因，修正後將再招商，提高標出機率；此外，園內「四口之家」已成功標租2年，預計整修後點交，業者2個月內即需營運。建設局強調，BOT仍需時間，「四口之家」租約屆時可轉換，故不影響BOT案。

花博時期，豪華朗機工打造地表最大機械花朵「聆聽花開的聲音」，以697朵機械花層層堆疊而成，原具花朵開闔動作及聲光效果，但若經常性啟動，建設局預估，每月經費需達數十萬元，目前以「裝置藝術」型態展示，將進一步與廠商簽約，讓「聆聽花開的聲音」偶爾「活動活動」，定期維護，保持其動能等未毀損。

后里森林公園內多次獲獎的「四口之家」，市府日前已標租出去2年。 圖／中市府提供
后里森林公園內多次獲獎的「四口之家」，市府日前已標租出去2年。 圖／中市府提供

BOT 后里 花博

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