台中太熱了！龍眼荔枝桃子農損慘 江啟臣爭取現金救助
今年2月份氣溫過高，台中龍眼、荔枝、桃子開花率低影響收成；立法院副院長江啟臣率服務團隊，今天前往新社區勘查桃子農損，並爭取現金救助，要求相關單位提供協助。
江啟臣今天前往新社會勘桃子農損情況。他表示，農民看天吃飯，極端氣候卻讓農業發展遭到挑戰，2月以來不穩定的天氣變化，忽冷忽熱不利農作物生長，開花率不佳也讓結果量下降，恐影響未來收成。
為不讓農民血本無歸，江啟臣除要求相關單位儘速提供天然災害現金救助，也請農政單位研擬相關因應措施，不要讓農損狀況一再發生。
國民黨台中市議員黃佳恬、吳振嘉指出，台中是荔枝、龍眼重要產地，因氣候異常，桃子也生長不良，龍眼、荔枝開花率不足3成，希望中央地方農業主管機關給予農民協助。
江啟臣說，龍眼、荔枝農損災情嚴重，災損範圍涵蓋全台中市，有關現金救助部分目前正在公文程序簽核中，預計本周會正式公告；桃子災損部分，現仍在統計災損情況，請有受到災損農友盡速反映給各區公所，若達到災損比例，將請市府農業局儘速提報中央。
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