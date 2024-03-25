日月潭水位一度跌降5公尺 今啟動第二階段碼頭浮排調整

日月潭水庫昨日水位一度下降達5公尺，儲水再度跌到8817萬噸，儲水率68.09%，水利署中區水資源局及中央氣象局預估，未來一周天氣無明確降雨訊息，不到7成的水位，使得日管處不得不再度啟動第二階段碼頭浮排調整措施全力維持4大公有碼頭的正常營運。

日管處表示，日月潭水位持續下降，先前已於3月5日啟動第一階段碼頭浮排拖離措施，拖離朝霧及玄光碼頭 1 號浮排，基於水庫水位持續下降，預估本周水位恐降至743公尺以下，今天決定預警性啟動第二階段應變措施，進行拖離朝霧碼頭2 號浮排及伊達邵碼頭 1 、2 號浮排作業並封閉右側引橋，並依大觀發電廠調節日月潭水庫水量情形，為避免碼頭受損無法使用。

台電指出，日月潭水庫及下游的集集攔河堰主要提供南投、彰化、雲林等縣，約10萬公頃作物面積的主要農用水來源，但受到近期正值枯水期和春耕用水的時間，依水利署中區水資源局資料顯示至 3 月 24 日止，水位已降至 743.15公尺，今天抽蓄下池水庫儲水700多萬噸，上午水位回升到744.15公尺，儲水量回到9563萬噸的73.85%。