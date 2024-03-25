彰化熱門延平公園網友怨遮蔭不足 縣府：考量停車場基礎

今年2月剛啟用的彰化延平公園停車場設置許多新型兒童遊具，不過這兩天天氣變熱，有網友在社群臉書發文認為遮蔭不足，引發正反意見討論，彰化縣府工務處指出，公園臨路區域下方因是停車場，護土空間有限，一旦設置立柱來遮蔭怕會影響停車場基礎，遮蔭設施還需要評估。

有網友在臉書「彰化人大小事」發文指出，「今天天氣這麼好，好到溜滑梯會燙了，很棒的設施卻苦無遮陽地，感覺可惜了。」有網友回應「現在還沒進入夏天，石子設施在非中午時段已相當滾燙，若進入夏天應該更燙。」也有人提出外鄉鎮、縣市加裝遮蔭設備成效好；不過也有網友點出「公園是送的，停車場才是真的。」

彰化延平公園目前的砂石區有簡易遮蔭棚，其他滑梯、鞦韆、攀爬區等空曠處並沒有，縣府工務處說，先前曾評估加裝遮蔭設施，但若要設計堅固的遮蔭硬體，怕影響原本停車場地面，造成漏水；現場其實還是有大樹，主要集中在內側，先前施工時原地保留、疏枝51株樹，臨路的停車場上方則盡量種植開花樹種，之後就能看到成果。

彰化市的兒童公園相當受歡迎，過去也曾因遮蔭不足引抱怨，彰化市公所在2021年增設網布遮蔭，包括座位區還有砂石區，因遮蔭效果不錯，預計今年會在其他區域再增加遮蔭設備，至於遮蔭材質將再評估。

彰化市公所指出，相關遮蔭設施並不是想設就可設，還要考量法規規定兒童遊憩設施周遭不能有立柱，避免使用者發生碰撞，因此遮蔭大都會選在休息區，有的鋼架一設置下去，考量到美觀和安全，還得加裝泡棉保護，目前管理的其他公園並未規劃做遮蔭。