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影／大里頭汴坑溪魚群暴斃 民代疑工廠偷排 環保局：水中溶氧不足

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區位在十九甲派出所前的頭汴坑溪，這兩天又出現大量魚群暴斃。圖／江和樹提供
台中市大里區位在十九甲派出所前的頭汴坑溪，這兩天又出現大量魚群暴斃。圖／江和樹提供

台中市大里區位在十九甲派出所前的頭汴坑溪，這兩天又出現大量魚群暴斃，市議員江和樹上午質疑是大里工業有汙染源尚未被查獲。但環保局了解後，認為這是天候、氣溫以及當地布袋蓮生長太多，導致最終溶氧量不足所致。

至於江和樹說，一月時曾採檢到水中含有氰化物，但至今找不到汙染源。環保局稽查大隊長羅文龍說，確曾檢出氰化物，環保局已鎖定幾家表面處理工廠監測，但至今尚未發現有排放汙染物。而今天經採檢，並未查獲重金屬和氰化物，重金屬也不會導致魚類死亡。

江和樹說，環保局經常把魚群暴斃解釋為氣候和溫度變化，但是長長的頭汴坑溪，別段的魚不會暴斃，別條溪同樣氣候也沒有死，但一經過大里工業區就大量死亡，而且都是在假日過後發生，就不得不讓人懷疑是否有工廠趁假日時偷排未經處理的廢水。

他說，魚死了上萬隻，除了汙染水源，不利於下游農作灌溉，臭味還隨著南風飄進附近社區，民眾都能聞到，請第三河川局加速處理。

羅文龍說，環保局在該處裝有監測裝備，一般水中溶氧量3以下魚類即無法生存，當地23日尚無魚死亡，但昨天氣溫由24度驟升至30度，加上又逢枯水期，以及當地布袋蓮生長多，水中溶氧量降至1以下，導致魚群死亡。

另外，魚屍幾乎腐爛，研判死亡時間多時，可能是先卡在支流布袋蓮中，近日才順流而下淤積於立仁橋下。以及大批魚的死狀都是張大了嘴，也可證實水中溶氧太低，魚無法存活。

台中市環保局說，魚群死亡和當地布袋蓮多有關。圖／環保局提供
台中市環保局說，魚群死亡和當地布袋蓮多有關。圖／環保局提供

氣溫 魚類

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