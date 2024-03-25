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彰化媽起駕 開基三媽百年再出巡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香活動昨天早上起駕，出巡的四尊媽祖，其中開基三媽神尊（前排）是相隔百年之後再度出巡。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香活動昨天早上起駕，出巡的四尊媽祖，其中開基三媽神尊（前排）是相隔百年之後再度出巡。記者劉明岩／攝影

彰化南瑤宮8天7夜笨港進香活動，昨天早上起駕，進香的四尊媽祖，其中開基三媽神尊是相隔百年之後再度出巡，今年也適逢三年一度的「三媽年」，依「三媽愛潦溪」傳統 ，3月29日回程時，自雲林縣莿桐鄉橫渡濁水溪進入彰化，往年都吸引萬名香客體驗，在國內罕見。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，從清朝嘉慶年間起，每年有前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，被譽為「台灣進香團鼻祖」。南瑤宮有10個媽會，分3組輪辦笨港進香事宜，今年輪由聖三媽、新三媽與興老六媽等媽祖會進香。

南瑤宮媽祖笨港進香起駕儀式，昨天清晨6點多先「起旺爐」，接著自7點，由縣長王惠美、彰化市長林世賢及立委黃秀芳、副議長許原龍、進香媽祖會大總理等祭拜後，請神登轎並點燃起馬炮，近8點起駕，隨香上千信眾及各式陣頭，隊伍綿延上公里，沿途不少信眾擺香案膜拜。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢說，今年進香的4尊神尊，其中開基媽祖神尊是應廣大信眾要求，相隔百年之後再度出巡，十分難得。

南瑤宮進香活動，過去流傳「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」的諺語， 今年逢「三媽年」，3月29日回程時，安排潦溪活動，路線從饒平廣興宮出發，渡過濁水溪，終點時路線分為兩段抵達溪州北聖天宮與南天宮，全程約5到7公里，約需5小時。

南瑤宮媽祖笨港進香活動，訂3月26日到北港朝天宮會香，27日抵笨港天后宮換龍袍，31日回南瑤宮。

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