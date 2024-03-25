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台中推市民小巴 被讚有溫度

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市在大甲地區以「市民小巴」代替原有公車，紓解公車司機荒的壓力。圖／交通局提供
台中市在大甲地區以「市民小巴」代替原有公車，紓解公車司機荒的壓力。圖／交通局提供

全台面臨公車駕駛員流失，台中市政府交通局2月啟動「市民小巴」補足路網，行駛大甲、大安、外埔、后里偏鄉區域，有固定站牌與班次，一併解決田間道路狹窄、找不到站牌空間等問題，被在地人形容「最有溫度的公車」。

交通局表示，台中市目前有234條公車路線，每天開出8000多個班次，近期全台面臨駕駛員流失問題，因此調整以預約模式的「小黃公車」、公車形式的「市民小巴」補足公車路網，得到市民肯定。

交通局長葉昭甫指出，今年2月，台中市另闢大眾運輸新模式，推出「市民小巴」9人座小客車替代公車大巴，駕駛員領有職業小客車即可。「市民小巴」與公車一樣有固定站牌與班次，尖峰時間機動調撥區間車，有的道路狹小到只能容一車進出，連站牌空間都沒有，「市民小巴」隨招隨停應變。

市民小巴鍾姓駕駛員說，剛營運時，看到婦人提菜籃在站牌下等車，招呼她搭車時，還半信半疑以為是詐騙集團，看到有同庄的人坐在上面才放心上車。

車身印有「市民小巴」字樣，上車刷市民限定的交通票卡，座位舒適，屬低式踏板，方便高齡乘客上下車。

市民小巴被形容「最有溫度的公車」，駕駛員指出，外埔一早有通學、通勤族搭車，平常應有6名學生，但有天僅5人上車，下午放學恢復6人，經「點名」後，早上缺席的學生才說睡過頭了，沒搭上車。也有歐巴桑下車時，從菜籃拿出兩顆蘋果送他，表達心意，讓駕駛一整天都有好心情。

偏鄉 公車 台中市 大眾運輸 通勤族

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