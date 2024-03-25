城市綠化不如前朝？ 中市府：種樹年成長5%

台中市長盧秀燕對城市綠化不如前市長林佳龍？市議員陳俞融昨天指出，林佳龍對於城市綠化，訂出8年內種下100萬棵樹的明確目標，但盧秀燕任內，不僅看不到城市綠化指標，反而有許多樹木被砍除。但市府說，盧秀燕上任後推動「都市退燒─全民植樹行動計畫」，控管各機關各司其職，協力植樹，也為都市綠化努力。

陳俞融說，市府資料顯示，前年移除259棵樹木，其中29棵未原地補植；去年移除335棵樹木，139棵未原地補植。不但樹越砍越多，移除路樹數量也增近3成。雖然市府說移除樹木都說是因為配合交通改善或健康狀況不良，但許多路樹被砍了就未補植，是用粗暴的方式來處理這些珍貴的綠色資源。

陳俞融說，台中市有空汙問題，路樹是淨化空氣、綠化環境的重要資產，但市府處理程序草率，是對生命教育的負面示範。她說，對於不得不移除的路樹，市府應盡可能地在原地以相同數量進行補植，並有統一適用的路樹修剪移除規定，以確保城市綠美化能夠持續進行。

建設局說，台中市對於植栽及樹木修剪、種植及移植訂有自治條例，在兼顧營造人本友善的人行環境前提下，會就棲地條件核實審查。一般在棲地良好有足夠栽植空間者採原地補植，或異地生態補償種植，並秉持適地適種原則，確保植栽生長良好。

建設局說，市長盧秀燕上任後，推動「都市退燒─全民植樹行動計畫」，改善都市擴張所帶來熱島效應，建設局也引進民間資源合作，持續提升綠地品質。前年增植喬木7651株，去年再增7212株，今年各局處植樹績效更較上一年度再成長5%，以實際行動達成種樹減碳、降低空汙、美化市容環境。