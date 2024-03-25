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台中136線重機狂飆 里長陳情神經衰弱

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中報導
台中市太平警分局在太平136市道積極查緝車輛違規。圖／民眾提供
台中市太平警分局在太平136市道積極查緝車輛違規。圖／民眾提供

台中市道136線蜿蜒曲折，陡坡、狹彎路段多，太平往國姓段吸引重機、改裝車族朝聖，重車呼嘯而過，伴隨著排氣管爆衝聲浪，沿途聖和、頭汴、東汴里長陳情，飆車族從白天吵到深夜，被吵到神經衰弱，超速車輛也常出意外。議員建議，警方取締超速，但飆車族「你追我跑」，要求加裝更多測速器、噪音監測等，並源頭管理排氣管。

警方表示，與環保局聯合稽查，並與南投警方合作，針對周末深夜時段設路檢點，加強稽查。環保局表示，除加強稽查已向環境部建議，目前機車排氣管需有環境部認證標章，目前仍在緩衝期，2025年起違者可直接取締，汽車排氣管仍在爭取。

當地聖和里長劉佳明說，沿途山區寧靜，飆車聲特別清楚，類似問題已存在快10年，近年明顯增加，被吵到神經衰弱；飆車族從上午9點到翌日凌晨2、3點都有，有人上山、有人下山，每群約5、6人至10多人，多半在深夜呼嘯而過，還發生不少車禍。

頭汴里長江思涵說，飆車族習慣周末「衝山」，環、警、監聯合稽查有效，但稽查一過又故態復萌，應該加裝測速器和噪音監測；應該針對排氣管出廠時，就要檢測噪音，才能一勞永逸。

銜接南投國姓的東汴里長呂坤龍說，136線山路長約20公里，只裝1、2支測速器不夠，但飆車族看到臨檢就會減速，然後再繼續飆車，應密集加裝測速器，用罰單來遏阻飆車族。

台中市太平警分局說，該路段去年發生193件交通事故，有4件死亡，多為騎車自摔；今年到3月20日，交通事故32件，無死亡案件；去年攔查噪音車1481輛、取締4395件，依法通知召回檢驗。

警方表示，去年11月與南投埔里分局合作，每周五、六深夜設置「路檢點」，透過科技執法監控；前年底在長龍路一段、四段設固定式測速器，警方每日機動取締；已向交通大隊提議在136線增設測速器，正評估中。

噪音 測速 環境部 科技執法 臨檢 重機 飆車族

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