921震毀荒廢近30年 台中豐原萬里長城將蛻變「杜鵑花道」

台中豐原萬里長城登山步道，曾為中部地區熱門登山步道之一，卻遇921地震毀損至今；中市觀旅局選定具視覺美景、可串接八道樓子的路徑，投入1千萬修建約1.2公里步道；今更有民間機構捐贈牡丹花，待花盛開時，步道將蛻變成「豐原萬里長城杜鵑花道」。

豐原萬里長城曾為中部熱門登山道之一，但自921大地震毀壞後，一直荒廢至今近30年。觀旅局長陳美秀說，早年豐原區萬里長城登山步道，是由一群熱愛登山的山友共同闢建，全段路徑的休憩據點命名自萬里長城相關地名，如八道樓子、玉門關、山海關等。

觀旅局選定由東陽路步道登山口起登，沿山稜線一路到達八道樓子為迄點，具視覺美景、且可串接最著名休憩據點「八道樓子」，投入1千萬預算，修建約1.2公里長登山步道，沿途多行走於稜線，可遠眺豐原區、北屯區市區美景。

在市議員陳清龍建議下，慶山建設今捐贈杜鵑花苗，將分3年在沿途種植800棵杜鵑花；陳美秀說，待杜鵑花早日盛開，讓步道蛻變成「豐原萬里長城杜鵑花道」，民眾即有機會欣賞其綻放的美麗樣貌。

觀旅局說，未來亦將持續推展低碳旅遊，積極進行登山步道新建、整建及指標系統的改善工程，提供市民親山休憩的健身空間，達成台中市登山步道設施的完備目標。