生人迴避！ 彰化伸港28日晚「送肉粽」路線揭曉

彰化縣伸港鄉一名60多歲男子日前過世，家屬訂3月28日晚間10點半起，舉辦「送肉粽」科儀，路線從伸港鄉事發地點出發後，沿什股路接建國路，再接美港公路，沿美港公路到伸港出海口。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對曾發生過的地點有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將受汙染繩子等物，送往海邊化掉。

伸港鄉3月28日晚間舉辦的這場「送肉粽」科儀，據當地村長表示，這名男子過世後，家屬決定為他舉辦「送肉粽」科儀，當天晚間八時在發生地做法事，十點半以後，舉辦「送肉粽」科儀，希慰撫亡靈，也希望安定人心。

地方並公告送肉粽的路線，事發地點出發後，沿什股路接建國路，再接美港公路，沿美港公路到伸港出海口。當地村長呼籲沿途民眾，迴避送煞路線。