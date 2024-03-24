快訊

27歲台大女年薪不到90萬「很焦慮」 原因揭曉眾人心疼：贏很多人了

Omega-3脂肪酸好處多，7大功效一次看！多吃這些食物可補充

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生人迴避！ 彰化伸港28日晚「送肉粽」路線揭曉

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」是對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」是對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供

彰化縣伸港鄉一名60多歲男子日前過世，家屬訂3月28日晚間10點半起，舉辦「送肉粽」科儀，路線從伸港鄉事發地點出發後，沿什股路接建國路，再接美港公路，沿美港公路到伸港出海口。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對曾發生過的地點有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將受汙染繩子等物，送往海邊化掉。

伸港鄉3月28日晚間舉辦的這場「送肉粽」科儀，據當地村長表示，這名男子過世後，家屬決定為他舉辦「送肉粽」科儀，當天晚間八時在發生地做法事，十點半以後，舉辦「送肉粽」科儀，希慰撫亡靈，也希望安定人心。

地方並公告送肉粽的路線，事發地點出發後，沿什股路接建國路，再接美港公路，沿美港公路到伸港出海口。當地村長呼籲沿途民眾，迴避送煞路線。

曾主持40多場「送肉粽」科儀的法師顏文讚說，「送肉粽」既已公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗，但如果必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉。如果中途遇到送肉粽，則隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待送肉粽隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。，

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
彰化縣伸港鄉3月28日晚間，有場「送肉粽」科儀，路線與地圖均已公布，呼籲民眾迴避。圖／取目伸港小鎮臉書
彰化縣伸港鄉3月28日晚間，有場「送肉粽」科儀，路線與地圖均已公布，呼籲民眾迴避。圖／取目伸港小鎮臉書

住戶 送肉粽

延伸閱讀

彰化埔鹽順澤宮祈福路跑 玄天上帝眾神神轎一起跑

影／彰化媽起駕 開基三媽百年首度出巡、返程潦溪都亮點

就是要吃本土玉米！ 彰化埔心「朱家烤香玉米」 鄉間小路炭烤玉米 醬香滿滿古早味

白沙屯媽加持後…彰化被撞姊妹病況維持 老師帶錄音檔繼續打氣

相關新聞

台中空品感測器 往太平、大里布建

台中空品不佳，中市環保局為揪出空汙，2018年迄今在全市布建1411處空品感測器。議員指出，布建地點集中學校、住宅區，但...

生人迴避！ 彰化伸港28日晚「送肉粽」路線揭曉

彰化縣伸港鄉一名60多歲男子日前過世，家屬訂3月28日晚間10點半起，舉辦「送肉粽」科儀，路線從伸港鄉事發地點出發後，沿...

彰化埔鹽順澤宮祈福路跑 玄天上帝眾神神轎一起跑

彰化縣埔鹽鄉順澤宮「邁向冠軍之路」祈福路跑今天開跑，北極玄天上帝、媽祖神尊也與大家一起路跑，彰化縣長王惠美說，挪威三鐵選...

影／彰化媽起駕 開基三媽百年首度出巡、返程潦溪都亮點

彰化南瑤宮8天7夜笨港進香活動，今天早上起駕，出巡的四尊媽祖，其中開基三媽神尊是相隔百年之後再度出巡，今年也適逢三年一度...

「粉紅路跑」台中登場 樂成宮月老駐駕女選手大排長龍

「2024 TAISHIN WOMEN RUN TAICHUNG」台新女子路跑今在台中中央公園開跑，現場吸引近3000名...

公車司機大量流失 台中市用這招紓解市民讚：有溫度

全台面臨公車駕駛員流失，台中市政府交通局2月啟動「市民小巴」補足路網，行駛大甲、大安、外埔、后里偏鄉區域，有固定站牌與班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。