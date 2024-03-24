彰化埔鹽順澤宮祈福路跑 玄天上帝眾神神轎一起跑

彰化縣埔鹽鄉順澤宮「邁向冠軍之路」祈福路跑今天開跑，北極玄天上帝、媽祖神尊也與大家一起路跑，彰化縣長王惠美說，挪威三鐵選手伊登因戴上撿到的順澤宮宮帽，拿下九個世界冠軍，成為傳奇，順澤宮辦路跑也希望讓世界看見台灣、看見彰化，帶動產業與觀光。

順澤宮祈福路跑今年賽事分為21公里、10公里、5公里及健行組2.5公里，今天由縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧等人為選手鳴槍起跑，活動前還有舞龍等表演，帝爺公和二水安德宫媽祖、大村城隍爺等神轎也都陪著大家路跑，串聯埔鹽鄉各廟宇及景點風光相當熱鬧。

王惠美說，埔鹽順澤宮主祀玄天上帝，俗稱「帝爺公」，是埔鹽地區的信仰中心，近年更成為新的觀光景點，因為2019年挪威三鐵選手伊登意外撿到埔鹽順澤宮的宮帽，戴著帽子參加法國尼斯三鐵錦標賽，拿下冠軍，讓「順澤宮冠軍帽」一夕爆紅，之後伊登也曾來到順澤宮，吸引全國鄉親前來朝聖、索取冠軍帽，帶動風潮。

埔鹽鄉是「蔬菜的故鄉」、「糯米原鄉」，王惠美說，其中全國約有25%的糯米來自埔鹽，順澤宮今天更加碼支持在地農產，每位選手加碼贈送一顆埔鹽在地高麗菜，共送出三千顆。