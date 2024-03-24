影／彰化媽起駕 開基三媽百年首度出巡、返程潦溪都亮點

彰化南瑤宮8天7夜笨港進香活動，今天早上起駕，出巡的四尊媽祖，其中開基三媽神尊是相隔百年之後再度出巡，今年也適逢三年一度的「三媽年」，最大亮點是3月29日回程時，自雲林縣莿桐鄉潦（橫渡）過濁水溪進入彰化，往年都吸引萬名香客體驗，在國內並不多見。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。南瑤宮有10個媽會，以12年為一輪，除了新大媽會依慣例不主辦之外，其餘9個媽會分3組，分年輪辦笨港進香事宜，今年輪由聖三媽、新三媽與興老六媽等媽祖會進香。

南瑤宮媽祖笨港進香起駕儀式，依傳統今天於上午6點多先「起旺爐」，接著自7點，由縣長王惠美、彰化市長林世賢及立委黃秀芳、副議長許原龍、媽祖會大總理等祭拜後，隨後請神登轎並點燃起馬炮，近8點起駕，隨香上千信眾及各式陣頭，隊伍綿延上公里，陣容浩大而壯觀，沿途不少信眾擺香案膜拜。訂3月26日抵達北港朝天宮會香，27日抵達笨港天后宮換龍袍。

值得一提的是，今年南瑤宮笨港進香活動中，共有南瑤宮開基媽祖、聖三媽、新三媽以及老六媽等四座神尊參與，其中開基媽祖神尊是相隔百年之後再度出巡。南瑤宮管理人、彰化市長林世賢說，這是應廣大信眾要求，迎請百年多來未出城的開基三媽神尊出巡，祈求風調雨順，國泰民安，全民身體健康，萬事如意。

南瑤宮進香過去流傳「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」的諺語， 今年逢「三媽年」，由聖三媽、新三媽與興老六媽等媽祖會輪值，逢「三媽年」，3月29日回程時，自雲林縣莿桐鄉潦過濁水溪進入彰化，就會有潦溪活動，將從斗南順安宮出發，先進行洗淨儀式，