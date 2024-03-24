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「粉紅路跑」台中登場 樂成宮月老駐駕女選手大排長龍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台新女子路跑在台中登場，樂成宮請出媽祖與月老到現場，選手們大排長龍祈福。圖／運動局提供
台新女子路跑在台中登場，樂成宮請出媽祖與月老到現場，選手們大排長龍祈福。圖／運動局提供

「2024 TAISHIN WOMEN RUN TAICHUNG」台新女子路跑今在台中中央公園開跑，現場吸引近3000名女性選手參與，現場設有女性體驗美甲、美髮、梳妝及瑜珈區服務跑友。台中樂成宮最有名的月老與媽祖駐駕現場，選手們大排長龍參拜祈福。

台中市運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕是六都唯一的女性首長，推動女力精神不遺餘力，更鼓勵女性忙碌之餘也要養成規律運動的好習慣。

台新女子路跑首度移師台中，邀請100公尺紀錄保持人「台灣最速男」楊俊瀚頒獎，分為3.8與10.2公里兩組。

主辦單位指出，賽前在市府廣場舉辦訓練營，由AR專業教練帶領配速員陪伴，從暖身、呼吸調節到跑步節奏優化，循序漸進地讓跑者們達到最佳的跑步狀態，透過訓練激發潛力，帶領所有女性跑友一起美美的站上終點拱門。

現場設有女性體驗，包括美甲、美髮、梳妝及瑜珈區服務跑友。台中樂成宮月老殿香火鼎盛，全國知名，選手們大排長龍參拜祈求庇佑。

根據教育部體育署112年運動現況調查指出，台中市女性運動人口比例達83.6%，高於全國平均。李昱叡指出，台中市首創「國民暨兒童運動中心」，定期舉辦專屬女性及親子課程，種類多元豐富。

台新女子路跑在台中登場，約3000人參加粉紅路跑。圖／運動局提供
台新女子路跑在台中登場，約3000人參加粉紅路跑。圖／運動局提供
台新女子路跑在台中登場，現場有女性體驗美髮等活動。圖／運動局提供
台新女子路跑在台中登場，現場有女性體驗美髮等活動。圖／運動局提供
台新女子路跑在台中登場，約3000人參加粉紅路跑。圖／運動局提供
台新女子路跑在台中登場，約3000人參加粉紅路跑。圖／運動局提供

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